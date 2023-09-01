В Ленинградской области запустят первый в России пилотный проект по идентификации животных на основе цифровой биометрии

Управление ветеринарии Ленинградской области и АО «Гознак» подписали соглашение о сотрудничестве по развитию системы мониторинга безнадзорных животных в регионе. Документ подписали начальник Управления ветеринарии Леонид Кротов и руководитель проектного офиса АО «Гознак» Степан Алекса.

В основу будущей системы ляжет технология биометрической идентификации животных по фотографии, разработанная специалистами «Гознака». Технология базируется на искусственном интеллекте, который, анализируя расстояние между ключевыми точками на морде питомца, позволяет идентифицировать животное с точностью более 98%.

Метод биометрической идентификации - более гуманный по отношению к животному, так как отсутствует необходимость имплантации микрочипа или биркования уха животного. Кроме того, эта процедура проще и дешевле для владельцев питомца.

Обсуждение вариантов практического применения разработанной технологии удаленной идентификации животных в интересах Ленинградской области продолжалось сторонами с марта 2023 г. В результате была разработана концепция сервиса, который позволит региональным контролирующим органам оцифровать и систематизировать информацию о безнадзорных кошках и собаках и в значительной мере автоматизировать работу с ними. Граждане, в свою очередь, получат инструмент проверки питомцев, гуляющих без хозяина, на предмет их опасности для человека, а также возможность оставить заявку на их отлов в случае проявления агрессии.

Для работы с сервисом будет необходим лишь смартфон или компьютер с доступом к сети интернет. Достаточно будет сфотографировать морду животного, и оставить в сервисе заявку на его проверку и/или отлов. Система автоматически идентифицирует животное, после чего проинформирует заявителя о том, был ли сфотографированный питомец стерилизован и вакцинирован. При подаче заявки на отлов агрессивного животного будет предоставлена информация о принятых мерах.

Внедрение сервиса планируется сделать поэтапным. На первом этапе, реализация которого намечена на начало 2024 г., в Ленинградской области будет создана цифровая база всех бездомных животных в регионе, которая будет также содержать информацию об их чипировании, вакцинации и заболеваниях. Тогда же планируется реализовать возможность для граждан подать заявку на проверку и/или отлов безнадзорного животного.

В планах дальнейшего развития сервиса - создание автоматического мониторинга и анализа ситуации в регионе и в каждом районе в частности, своевременное оповещение о превышении допустимого количества бездомных животных на улицах, выстраивание наиболее эффективной логистики для сотрудников отлова.