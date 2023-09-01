Около половины пользователей Рунета не обращает внимания на рекламную маркировку

Более 80% пользователей интернет-СМИ, Телеграм-каналов и соцсетей продолжают читать интересные им материалы, даже если на них стоит маркировка «реклама». Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного коммуникационным агентством Win2Win Communications с помощью сервиса «Яндекс.взгляд». Об этом CNews сообщили представители Win2Win Communications.

Целью опроса было выяснить, насколько наличие рекламной маркировки влияет на читательский интерес к публикациям, а также на доверие к материалам и разместившей их площадке. Исследование было запущено в преддверии 1 сентября 2023 г. – начиная с этой даты вступают в силу новые требования закона «О рекламе», в том числе включаются штрафные санкции за отсутствие соответствующей маркировки при рекламных публикациях.

Опрос показал, что при чтении материалов с маркировкой «реклама» 31,8% интернет-пользователей вообще ее не замечают. Почти половина – 46,7% – читает материалы с маркировкой, если тема или продукт им интересны. Для 5% маркировка скорее служит плюсом – в таких материалах они находят полезные для себя подсказки. И лишь 16,5% пользователей принципиально не читает тексты, помеченные как «реклама».

Одновременно выяснилось, что наличие рекламной плашки почти не снижает доверие к тексту. Только 24% опрошенных сообщили, что материалы, помеченные как «реклама», вызывают меньше доверия. Для 26,4% ничего не меняются – они читают подобные публикации с той же степенью доверия и интереса, как и обычные материалы. Еще для 18,9% снижается интерес, однако доверие остается на прежнем уровне. Оставшиеся 30,7% вообще не обращают внимания, использует ли площадка рекламную маркировку.

То же самое можно сказать и о доверии к площадкам. Лишь для 22,9% опрошенных уровень доверия к источнику падает при появлении рекламных публикаций: 10,5% вообще перестают читать материалы, а еще 12,4% испытывают к площадке меньше доверия, хотя и не уходят с нее. Для 32,5% наличие рекламы вообще ничего не меняет, а еще для 44,6% ничего не меняется с оговоркой, что реклама не должна быть слишком назойливой.

Стоит отметить, что осведомленность о законодательных нововведениях, связанных с маркировкой Интернет-рекламы, у аудитории не слишком высока. 50,9% ничего о них не слышали, еще 39% – слышали краем уха, и только 10,1% интересовались изменениями и изучали их в деталях. При этом чаще всего пользователи замечают маркировку «реклама» в интернет-СМИ (46,1%), а реже всего – у блогеров – лидеров мнения (11,3%). Участники опроса также отмечают, что в целом не заметили увеличения числа рекламных публикаций у блогеров, на которых они подписаны. Только 16,2% опрошенных сообщили о заметном росте. По мнению 24,3%, количество рекламы осталось на прежнем уровне, для 12,6% увеличилось незначительно, а 44,9% не обращали на это внимания.

«Спрос на рекламу у блогеров и в Telegram-каналах стабильно высокий, и как показывает исследование - главное доверие к площадке, а маркировка в большинстве своем никак не влияет на восприятие и охват публикации», - сказала Екатерина Пикерсгиль, генеральный директор коммуникационного агентства Win2Win Communications. - Главная задача рекламной площадки - качественный контент и хорошая репутация среди аудитории, а на рекламодателя (или агентство) обычно ложатся все расходы и необходимые действия по маркировке».

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В свою очередь блогеры разделились на два лагеря: те, кто пока не собирается оформлять документы на маркировку и занимают выжидательную позицию и те, кто публикует только промаркированные посты. «Первые сначала хотят посмотреть, кого и на какую сумму будут штрафовать, а вторые не хотят терять доходы на штрафы и предпочитают сразу соответствовать всем необходимым стандартам размещения рекламы», - отметила Екатерина Пикерсгиль.

Опрос был проведен с помощью сервиса «Яндекс.взгляд» в августе 2023 г. В нем приняли участие более 500 человек по всей России.

Ранее агентство Win2Win Communications уже проводило исследование в формате опроса, чтобы выяснить, как журналисты относятся к изменениям, связанным с маркировкой Интернет-рекламы. Согласно полученным результатам, 85% респондентов считают, что он нуждается в серьезной доработке. По их мнению, главный камень преткновения – это трудность в понимании, какие материалы нужно маркировать, а какие нет. Упомянутый опрос проводился в апреле 2023 г. в онлайн-формате. В исследовании приняли участие более 50 журналистов российских деловых и отраслевых изданий (ИТ и телеком, ритейл, строительство, финансы и др.).

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