HP, Valve и Microsoft представили гарнитуру виртуальной реальности нового поколения

HP Inc. совместно с Valve и Microsoft представляет новую модель гарнитуры виртуальной реальности HP Reverb G2 с самым высоким разрешением среди всех существующих моделей. VR-гарнитура оснащена ультрасовременной оптикой, пространственным объемным звуком, поддерживает технологии inside-out tracking и Plug and Play при работе с Windows Mixed Reality и Steam VR, а также гарантирует комфорт даже при продолжительном использовании.

«Гарнитура виртуальной реальности HP Reverb G2 демонстрирует весь потенциал VR-технологий для совместной работы. Вместе с Valve и Microsoft мы разработали бескомпромиссное устройство, которое создает эффект полного погружения, удобно в использовании и совместимо с решениями Windows Mixed Reality и Steam VR, – отметил Спайк Хуанг (Spike Huang), вице-президент и руководитель подразделения VR HP Inc. – Наступает эпоха виртуальной реальности, и гарнитура HP Reverb G2 предоставляет высококачественные VR-технологии для массовых пользователей: геймеры оценят реалистичное погружение в игру, представители творческих профессий смогут расширить опыт создания интерактивного контента, профессионалы из разных отраслей получат новые возможности как для работы над совместными проектами, так и для реализации продуктивных тренингов и образовательных программ.

Технологии виртуальной реальности постоянно развиваются, трансформируя пользовательский опыт и специфику межличностных коммуникаций. В апреле 2020 года платформа Stream VR зафиксировала около миллиона новых подключений устройств виртуальной реальности, что втрое превысило рекорд, установленный месяцем ранее. Согласно результатам исследований, около 25%-30% всех сотрудников к 2021 году будут, по крайней мере, несколько дней в неделю работать из дома. Это диктует потребность в новых способах для взаимодействия и совместного решения задач. Технологии должны адаптироваться под запросы пользователей, обеспечивая дополнительную гибкость и мобильность в самых различных сферах.

HP, Valve и Microsoft совместно разработали передовые визуальные и аудио технологии, а также технологии управления жестами, которые поддерживают бесшовную интеграцию с платформами Windows Mixed Reality и Steam VR. Сохранив в себе всё лучшее от HP Reverb G1, в том числе, малый вес и ЖК-дисплей с самым высоким разрешением в отрасли, модель последнего поколения усовершенствована рядом инновационных решений. Угол обзора 114 градусов обеспечивает эффект полного погружения, новые стереодинамики создают пространственное звучание, 4 камеры увеличивают эффективность захвата движений в 1,4 раза. VR-гарнитура является идеальным выбором для игр, создания контента, совместной работы, обучения и нацелен на продолжительное использование с максимальным уровнем комфорта.

«Мы рады видеть развитие экосистемы виртуальной реальности и появление новинок, которые помогают совершенствовать технологии в индустрии игр, – сказал Джереми Селан (Jeremy Selan), представитель компании Valve. – Появление еще одного качественного устройства для пользователей с поддержкой технологий Valve – отличная новость для VR-сообщества, и мы гордимся тем, что причастны к его разработке».

«Модель HP Reverb G2 – это инновационное устройство, поддерживающее технологию inside-out tracking в Windows Mixed Reality, которая обеспечивает перемещение с шестью степенями свободы, включая вращение и преобразование. Также гарнитура создает эффект объемного звучания в виртуальном трехмерном пространстве, – утверждает Марк Болас (Mark Bolas), руководитель партнерских программ инкубации Microsoft. – Благодаря четырем камерам слежения складывается ощущение, что контроллер становится продолжением ваших рук – это создает впечатление полного погружения в виртуальный мир».

Ключевые особенности гарнитуры HP Reverb G2.

Полное погружение: Новые линзы с разрешением 2K, разработанные специалистами Valve, обеспечивают качественное восприятие визуальных элементов за счет высококлассной оптики и уменьшение размытия цветовой модели RGB. Теперь пользователи могут видеть текст и текстуры более четко, а угол обзора 114 градусов дает ощущение полного погружения в виртуальную реальность.

Объемный 3D звук: Благодаря удобному расположению наушников – 10 мм от каждого уха – гарнитуру комфортно надевать и снимать. Современные аудио решения создают эффект объемного звучания в виртуальном пространстве. Это стало возможным благодаря поддержке пространственного звука Microsoft и новым разработкам HP Labs, в основе которых лежат технологии искусственного интеллекта, новые алгоритмы обработки сигналов и данные психоакустики.

Поддержка естественных жестов: Контроллеры оснащены новыми функциями интуитивного управления, имеют оптимизированную раскладку, обеспечивают превосходную совместимость с приложениями и играми, а также поддерживают возможность подключения через Bluetooth при предварительной настройке. Четыре камеры гарнитуры на базе платформы Window Mixed Reality повышают эффективность захвата движений в 1,4 раза. Гарнитура предоставляет шесть степеней свободы и исключает необходимость установки внешних датчиков или световых полос, поддерживая весь функционал без внешних ресурсов.

Комфортная продолжительная работа: Гарнитура HP Reverb VR G2 более эргономичный и удобный, чем модели предыдущего поколения. Он оснащен увеличенной лицевой накладкой, которая обеспечивает лучшее распределение веса для продолжительных VR-сессий, и имеет сменные накладки в комплекте. Пользователи могут легко открывать очки на 90 градусов, не снимая всю гарнитуру с головы.

Удобство в эксплуатации: HP Reverb G2 поддерживает Windows Mixed Reality с возможностью применения технологии Plug and Play и последних обновлений Windows Builds для быстрой и удобной настройки. Полная совместимость с платформой SteamVR открывает доступ к множеству любимых игр и приложений.

Гарнитура HP Reverb G2 появится в продаже в России в сентябре, стоимость будет объявлена дополнительно.