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HP Reverb G2 Шлем виртуальной реальности
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|23.04.2021
|HP представляет обновленные ИТ-решения для профессиональных пользователей 1
|29.05.2020
|HP, Valve и Microsoft представили гарнитуру виртуальной реальности нового поколения 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
HP Reverb G2 и организации, системы, технологии, персоны:
|Valve Software 254 3
|HP Inc. 5883 3
|Microsoft Corporation 25775 2
|Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
|EA - Electronic Arts 1317 1
|Epic Games 172 1
|Tencent 190 1
|McKinsey & Company Int 293 1
|Sony 6739 1
|Microsoft - Activision Blizzard 511 1
|Nvidia Corp 4002 1
|Google LLC 12690 1
|Wacom 143 1
|HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
|Selan Jeremy - Селан Джереми 1 1
|Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 14 1
|Weinstein David - Вайнштейн Дэвид 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
|США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.