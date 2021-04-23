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HP Reverb G2 Шлем виртуальной реальности

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.04.2021 HP представляет обновленные ИТ-решения для профессиональных пользователей 1
29.05.2020 HP, Valve и Microsoft представили гарнитуру виртуальной реальности нового поколения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

HP Reverb G2 и организации, системы, технологии, персоны:

Valve Software 254 3
HP Inc. 5883 3
Microsoft Corporation 25775 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Epic Games 172 1
Tencent 190 1
McKinsey & Company Int 293 1
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Наушники - Headphones 4479 1
PnP - Plug&Play 326 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
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Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Windows Mixed Reality 30 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
HP VR Backpack - мобильная рабочая станция 4 1
HP ZCentral 4R 6 1
HP ZCentral Connect 3 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 1
Epic Games - Unreal Engine 337 1
HP ZCentral Remote Boost 8 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 129 1
Selan Jeremy - Селан Джереми 1 1
Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 14 1
Weinstein David - Вайнштейн Дэвид 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Здравоохранение - Отоларингология 187 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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