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HP представляет обновленные ИТ-решения для профессиональных пользователей

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

HP представляет обновленное производительное решение HP Omnicept Solution с множеством дополнительных технических возможностей, а также новые инструменты для создания персонализированного пользовательского опыта, в том числе механизм аппаратных оповещений для ИТ-подразделений, который позволяет управлять соединениями в ZCentral Remote Boost и отслеживать их через ZCentral Connect.

В недавнем исследовании McKinsey & Co. отмечается, что вследствие пандемии коронавируса пользователи все чаще стали обращаться к технологиям для коммуникации, совместной работы и творчества, а компании более чем на три года ускорили внедрение цифровых технологий для взаимодействия со своими клиентами. В данных условиях точное понимание технологических потребностей заказчика при разработке актуальных ИТ-решений становится приоритетом.

Шлем виртуальной реальности HP Reverb G2 Omnicept Edition обладает той же передовой функциональностью, что и HP Reverb G2, при этом в нем реализован целый ряд новых возможностей: специальные объективы и звук, разработанные в сотрудничестве с Valve, а также ультрасовременная система датчиков, которые отслеживают движение мышц, анализируют взгляд, размер зрачков и пульс. Чтобы усовершенствовать пользовательский опыт, вместе со средствами разработки HP Omnicept SDK девелоперам теперь предоставлен доступ к технологии HP VR Spatial Audio на базе машинного обучения для работы с виртуальной реальностью.

При разработке решения HP Omnicept Solution стояла задача предложить разработчикам мощные интеллектуальные технологии с целью создания новых гипер-персонализированных, вовлекающих и адаптивных решений для работы с виртуальной реальностью в организациях. Так, технология HP VR Spatial Audio реализует динамические функции слухового аппарата для создания естественного пользовательского опыта и персонализированного звука, за счет адаптации к каждому конкретному пользователю. Кроме того, функции Omnicept теперь поддерживаются в таких средах для разработки игр, как Unreal Engine и Unity.

«Наше сотрудничество с HP по разработке HP Omnicept Solution будет способствовать активному развитию индустрии расширенной реальности (XR), в том числе за счет повышения эффективности обучения и моделирования виртуальной реальности, – отметил Дэвид Вайнштейн (David Weinstein), директор по решениям для виртуальной и дополненной реальности NVIDIA. – В HP Omnicept реализована мощная поддержка новых коммерческих решений RTX NVIDIA, что открывает новые возможности для повышения комфорта пользователей и создания высококачественного и высокоточного виртуального опыта с помощью ультрасовременных технологий красочной визуализации и пространственного звука».

Программное обеспечение ZCentral стало важным инструментом, благодаря которому многие ключевые предприятия смогли продолжить работу в условиях пандемии. ZCentral гарантировало возможность удаленной работы для самых разных организаций: от голливудских студий до инженерно-производственных компаний, архитектурных бюро и университетов, – пользователи получили доступ к высокоточным вычислениям независимо от своего местоположения.

В течение последнего года команда разработчиков Z в HP тесно взаимодействовала с заказчиками, чтобы получить более полное представление о том, как лучше выстраивать работу с компаниями, и каким образом можно помочь университетам, которые сегодня готовят свою ИТ-инфраструктуру к внедрению гибридной модели обучения. В ходе недавнего исследования выяснилось, что 42% американских компаний планируют распределять часы работы таким образом, чтобы сократить количество сотрудников в офисах, а 66% образовательных учреждений ожидают рост спроса на смешанную форму обучения.

Чтобы снизить нагрузку на ИТ-отделы в условиях гибридного формата работы и обучения, HP представляет новые инструменты для управления и мониторинга соединений в ZCentral Remote Boost, благодаря которым ИТ-подразделения получат еще больше возможностей для персонализации своих компьютерных центров. Теперь аппаратные оповещения будут приходить ИТ-сотрудникам в консоли администратора по всем доступным рабочим станциям Z, что позволит централизованно контролировать состояние парка оборудования.

Кроме того, ZCentral Connect теперь предоставляет еще больше контроля с возможностью удаленно закрывать неиспользуемые соединения и высвобождать аппаратные ресурсы. Новая функция планирования в ZCentral Connect также идеально подходит для инженеров или специалистов по визуальным эффектам, которым критически важно оптимизировать распределение ресурсов и вычислительную мощность своих рабочих станций.

Что касается образовательного сегмента, решение позволяет студентам запрашивать и резервировать рабочие станции, а преподавателям – организовывать групповое бронирование для проведения занятий. Добавление этой функции снижает нагрузку на ИТ-администраторов и дает возможность сосредоточиться на выполнении более приоритетных задач.

В свою очередь, для творческих профессионалов в сфере digital-искусства, анимации и разработки продуктов решающее значение имеют возможности планшетов и дисплеев Wacom. С учетом потребностей таких специалистов, в конце 2020 года была анонсирована поддержка рукописного письма на устройствах Wacom. С тех пор, команда ZCentral тесно сотрудничала с клиентами, настраивая оптимальную чувствительность к касанию в различных приложениях для творчества, доступных через ZCentral Remote Boost, и уже сегодня можно заявить о полной совместимости приложений для творческих профессионалов с планшетами и дисплеями Wacom. Теперь, где бы пользователь ни находился, он может работать над проектами, фиксировать интересные идеи, разрабатывать концепты и прорисовывать детали в еще более удобном формате как в 2D, так и в 3D-среде.

Обновленное решение HP Omnicept Solution будет доступно в мае 2021 года. Новые функции и инструменты ZCentral Remote Boost и ZCentral Connect станут доступны в мае 2021 года.

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