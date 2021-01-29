Гоночная команда Red Bull усовершенствует болиды с помощью решений «Сименс»

Команда «Формулы-1» Red Bull, партнер компании «Сименс» с 2004 года, усовершенствует болиды к гоночному сезону 2022 года на основе разработок «Сименс». Для этого будет использоваться проверенная адаптивная инфраструктура на базе программных решений Teamcenter и NX, входящих в портфель Xcelerator (комплексный интегрированный портфель ПО и услуг управления «Цифровое производство»), инструмент для разработки композитных материалов Fibersim и платфома Mendix для создания малокодовых приложений. Цифровая база «Сименс» поможет команде преодолеть вызовы, связанные с новыми требованиями к проведению гонок.

«Формула-1» пересматривает свои правила, чтобы привлечь новых участников и обеспечить жизнеспособность гоночного спорта. Чемпионат вводит ограничения по затратам, чтобы обеспечить более тесную конкуренцию между крупными и небольшими командами, а также поддержать финансовую автономность в этой дисциплине. В сезоне 2022 года участники должны будут соблюдать кардинально пересмотренный технический регламент (в том числе касательно аэродинамики): среди прочего усилится такая драматическая составляющая состязаний, как обгоны. В результате командам, включая Red Bull, предстоит решить непростые задачи – в 2021 году участники будут использовать болиды, изначально собранные для лишь частично проведенного сезона 2020 года, однако теперь им придется учесть новые финансовые ограничения. «Сименс» вместе с Red Bull принимает этот вызов.

«У нас небольшая ИТ-команда, поэтому мы изначально хотели иметь высококачественную платформу с идеальной технической поддержкой, – комментирует Мэтт Кадье, директор по информационным технологиям Red Bull. – На базе передовых практик и опыта «Сименс» мы проработали гибкие, но в то же время оптимизированные процессы и разрешили проблемные моменты. В результате мы получили четкое понимание этапов разработки. Мы осуществляем сборку на базе цифровых моделей и всегда можем внести изменения, чтобы повысить эффективность на производственной площадке и на трассе».

По словам Криса Ричардсона, инженера-технолога команды Red Bull, настоящей находкой для них стало решение Fibersim. Изготовление карбоновых элементов подразумевает ручное укладывание слоев углеродного волокна, а это очень трудоемкий процесс. Fibersim за счет автоматизации позволило сократить время сборки одного из элементов на 25%, что эквивалентно 55 часам работы оператора. Сокращена и сборка половины подвеса до вулканизации на 30% – это более шести часов на один компонент и почти 24 часа на весь комплект деталей болида. Кроме того, ламинаторы могут быть уверены, что в формы не придется закладывать дополнительный материал. Это также означает, что автомобиль будет легче, а в болидах «Формулы-1» на счету каждый грамм.

«Мы выбрали Fibersim как лучшее решение по результатам оценки ПО, поскольку оно совместимо с NX», – комментирует Крис Ричардсон. – Открытая архитектура NX «Сименс» позволила нам автоматизировать подготовку геометрии перед отправкой в Fibersim. Мы оптимизировали весь процесс, который раньше занимал больше четырех часов. Теперь пользователи Fibersim могут производить детали из углеродного волокна с точностью до полумиллиметра. Корреляция между готовым компонентом и оригинальным чертежом максимальна – у нас никогда раньше не было такой точности на производстве».

В 2021 году команде придется не только работать с учетом новых ограничений по затратам, но и доказать, что она в полной мере соблюдает правила. Ей предстоит пройти проверку исполнительного органа, и если она не сможет отчитаться по расходам на мероприятия гонок, ее могут дисквалифицировать. Соответственно, требуется скорректировать затраты, сократить отдельные статьи бюджета и предоставить актуальную финансовую информацию. Red Bull срочно требовалась прозрачная система с возможностью идентификации различных типов расходов. Этим требованиям полностью удовлетворяет малокодовая платформа Mendix. «Mendix – очередной шаг на пути к цифровизации, – говорит Дэн Уоткинс, руководитель отдела CAD/PLM. – Благодаря поддержке «Сименс» у нас появились новые возможности, гарантирующие гибкий доступ к информации на базе Mendix в качестве платформы для разработки малокодовых приложений, работающих на всех типах устройств».

«Несмотря на то, что мы сталкиваемся с все более сложными вызовами, мы знаем, что получим максимальную поддержку от «Сименс», и это открывает для нас новые возможности, о которых мы не могли и подумать. Для нас «Сименс» – часть команды», – резюмирует Мэтт Кадье.