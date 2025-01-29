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Сидорин Сергей



29.01.2025 74% вредоносного ПО передается через зашифрованные каналы 1
11.04.2018 Технологии Acronis защищают данные ТД «Рублевский» 1
16.04.2007 Wi-Fi установят во всех корпусах НовГУ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сидорин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 109 1
Acronis - Акронис 448 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9197 1
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 1
Microsoft Windows 15677 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 982 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 1
Acronis Backup Advanced 15 1
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 78 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144512 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1551 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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