«Доктор Веб» и «Ред софт» протестировали новые версии продуктов

В рамках технологического партнерства «Ред софт» и «Доктор Веб» провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы антивирусного программного обеспечения семейства Dr.Web (производства «Доктор Веб») на операционной системе «Ред ОС» (производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Система антивирусной защиты Dr.Web позволяет информационным системам клиентов «Доктор Веб» противостоять любым, даже еще неизвестным угрозам. Продукты Dr.Web позволяют ограничить все пути проникновения всех типов вредоносных объектов внутрь корпоративной сети и защищаемых устройств и свести риск заражений к минимуму. Они не просто защищают, но и обеспечивают неукоснительное соблюдение политик безопасности на всех компьютерных устройствах, на которых установлены.

«Обеспечение безопасности пользователя в среде операционной системы – приоритет для разработчика. "Ред софт" уделяет особое внимание совместимости "Ред ОС" с антивирусными системами. Регулярные тестирования на совместимость новых версий позволяет сохранить надежность нашего продукта. Благодарим коллег из "Доктор Веб" за стабильное и плодотворное сотрудничество», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

«Для нашей компании вопросы совместимости с отечественными операционными системами в последнее время стали одними из самых приоритетных. Мы стараемся максимально мобилизовать ресурсы разработки и тестировщиков, чтобы обеспечивать российских пользователей надежными антивирусными продуктами, делать инфраструктуру информационной безопасности независимой от политических предпочтений зарубежных компаний», – сказал Борис Шаров, генеральный директор компании «Доктор Веб».