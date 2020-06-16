Появился первый антивирус Dr.Web для мобильной операционной системы «Аврора»

Компания «Доктор Веб» выпустила антивирус для ОС «Аврора». Это первый антивирус российского разработчика, предназначенный для российской мобильной операционной системы.

Первый антивирус для ОС «Аврора»

Компания «Доктор Веб» выпустила первый российский антивирус Dr.Web для операционной системы «Аврора». Dr.Web для ОС «Аврора» сканирует все файлы в памяти или отдельные файлы и папки по запросу пользователя; проверяет архивы; обнаруженные угрозы удаляет или перемещает в карантин; обладает обновляемыми вирусными базами; ведет статистику обнаруженных угроз и действий, а также журнал событий. С его появлением пользователи мобильных устройств на платформе «Аврора», а это в основном сотрудники крупных государственных компаний и организаций, получают эффективный инструмент информационной защиты, разработанный в России.

«Мы с особым удовольствием представляем первый отечественный антивирус Dr.Web для первой отечественной ОС «Аврора». Понимая важность задачи обеспечения безопасности работы госслужащих, мы создавали продукт, ориентируясь на сегмент B2G, но уверены, что по мере расширения использования экосистемы ОС «Аврора» наш антивирус найдет применение также в сегментах В2С и В2В. Dr.Web станет активным звеном обеспечения безопасной работы российской мобильной платформы Аврора,» — говорит Дмитрий Орлов, руководитель специальных проектов компании «Доктор Веб».

Российский антивирус Dr.Web для операционной системы «Аврора»

«Вокруг ОС «Аврора» растет экосистема лучших отечественных программных и аппаратных решений, которые позволяют уже сегодня предоставить заказчикам полный стек для построения действительно безопасной, независимой, доверенной мобильной платформы, – комментирует Кирилл Мещеряков, директор продукта компании «Открытая мобильная платформа». – Мы очень рады тому, что Dr.Web — теперь часть этой экосистемы, и уверены в том, что уже скоро мы увидим, как успешно работает Dr.Web для ОС «Аврора» в крупнейших коммерческих компаниях и государственных организациях».

Об ОС «Аврора»

ОС «Аврора» разработана для бизнес-пользователей и госкорпораций и является доверенной. Это означает, что организация, сотрудники которой работают со смартфонами и планшетами под управлением ОС «Аврора», обладает полным контролем над этими устройствами и хранящимися на них данными. Процесс хранения и передачи информации полностью безопасен и подтвержден сертификатами ФСБ России и ФСТЭК России.

Работа устройств под управлением российской ОС и защитой отечественного антивируса никак не зависит от работоспособности зарубежного софта и неожиданностей, которые могут возникнуть в связи с ограничением на распространение и техническую поддержку импортного ПО в России.