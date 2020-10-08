Россияне потратили $348 млн в приложениях за квартал

App Annie опубликовала результаты отчета за третий квартал 2020 года. Согласно полученным данным, время, которое пользователи во всем мире проводят в приложениях, увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим годом – это больше 180 млрд часов ежемесячно. Россияне провели в приложениях 7 млрд часов, что на 30% больше, чем год назад.

Количество загрузок в Google Play выросло на 10% по сравнению с показателями 3 квартала 2019 года и достигло 25 млрд новых загрузок, в то время как количество скачиваний в iOS выросло на 20% и составило почти 9 млрд. На долю неигровых приложений в Google Play пришлось 55% всех загрузок. На iOS этот показатель составил 70%. Число скачиваний в России также выросло незначительно - на 10%, составив 1,4 млрд загрузок.

Третий квартал 2020 года ознаменовал собой наибольшее количество трат пользователей на мобильные приложения за всю историю. Пользователи на платформе iOS потратили $18 млрд, что на 20% больше прошлогодних показателей. В Google Play траты также достигли $18 млрд, что на 35% больше, чем в 3 квартале 2019. На неигровые приложения пришлось 35% потребительских расходов на iOS и 20% - в Google Play, в основном за счет встроенных подписок.

Россияне в мобайле потратили $348 млн, из них $244 млн пришлись на игры. В сумме траты пользователей в игровых и неигровых приложениях в России выросли на 25%.

Мировым лидером по количеству скачиваний вновь стал TikTok, опередивший Facebook и WhatsApp. При этом больше всего денег пользователи со всего мира потратили в Tinder, что говорит о высоком спросе на приложения для знакомств и их возросшей популярности в условиях социального дистанцирования. Впервые в топ-10 вошел Telegram, свидетельствуя о мировом тренде обращения пользователей к мессенджерам с шифрованием и должным уровнем приватности, не входящими в группу основных компаний-гигантов.

В России впервые в топ вошло приложение для создания и редактирования коротких видео Likee, сразу попав в тройку лидеров. Первое место вновь удерживает TikTok, а на втором - мессенджер Telegram, что соответствует общемировым трендам. При этом больше всего россияне тратят в социальной сети VK, музыкальном плеере BOOM и онлайн-кинотеатре ivi.ru, а вовсе не в приложениях для онлайн-знакомств.

Второй квартал подряд пользователи скачивают 1 млрд мобильных игр в неделю, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В индустрии мобильных игр продолжается впечатляющий рост потребительских расходов: в 3 квартале 2020 года на покупки в магазинах приложений было потрачено более 20 миллиардов долларов - это самый большой показатель за всю историю индустрии.

На Google Play приходится 8 из 10 игр, загруженных в магазинах приложений. В целом количество загрузок игр в Google Play выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом и составило около 11 млрд.

В обоих магазинах приложений в течение квартала наблюдался существенный рост потребительских расходов: потребители потратили на игры на 5% больше, чем во 2 квартале 2020 года. Мобильные игры также заняли большую часть потребительских расходов в обоих магазинах - 80% на Google Play и 65% на iOS.