В 2025 г. мошенники похитили через атаки на детей более 1 млрд рублей

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новое развитие схемы мошеннических атак на клиентов российских банков через детей. В TikTok и Likee злоумышленники от имени популярных блогеров предлагают пользователям Roblox бесплатно получить игровую валюту. Об этом CNews сообщили представители F6.

Мошенники требуют сфотографировать экран телефона мамы или папы с приложениями и SMS от банков, после чего запугивают поддельными заявлением в полицию.

Робуксы как ловушка

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 предупреждают о новой уловке мошенников в сценарии, который применяют для хищения денег клиентов ведущих российских банков через детей.

Киберпреступники активно используют социальную инженерию в атаках на несовершеннолетних пользователей с 2024 г. Чаще всего злоумышленники атакуют юных геймеров – как напрямую в игровых чатах Minecraft, Roblox и на других платформах, так и через соцсети.

Например, в TikTok и Likee мошенники с поддельных аккаунтов распространяют короткие видеоролики, созданные от имени блогеров, известных детям по игре Roblox. Эти видеоролики рассказывают про «раздачи бесплатных робуксов» (внутриигровой валюты в Roblox) и предлагают перейти по ссылке в профиле или в комментариях – написать личное сообщение на указанный аккаунт в мессенджере.

После обращения мошенники оперативно присылают «инструкцию» по получению несуществующих призов. От ребенка требуют сделать фото экрана смартфона мамы, папы, бабушки или дедушки с установленными приложениями – так злоумышленники узнают, услугами каких банков пользуются взрослые. Также злоумышленники просят открыть SMS от банка и сфотографировать сообщения с кодами подтверждения, балансом карт и уведомлениями.

В переписке мошенники пытаются расположить к себе ребенка: для этого часто используют обращения «зая» или «зайка». Для давления на детей преступники применяют таймер обратного отсчета (обычно 5-7 минут), угрожая, что по истечении этого времени не дадут «робуксы». Под таким нажимом дети, как правило, не успевают осознать риски, выполняют указания лже-блогера и отправляют фото злоумышленникам.

Преступники угрожают полицией

Как только ребенок отправляет фотографии, содержащие конфиденциальную информацию, преступники переходят к следующем этапу атаки – устрашению. При этом злоумышленники используют новую уловку – они угрожают ребенку вызовом полиции наравне с распространением компрометирующих данных или уголовным преследованием.

В одном из вариантов этого сценария, чтобы запугать ребенка, ему направляют видеосообщение. Блогер появляется в начале видео меньше чем на секунду, затем звучит ее голос – это типичная схема монтажа дипфейков. Голосом блогера сообщается, что она якобы подала в полицию заявление по факту мошенничества. Затем в кадре появляется поддельная интернет-страница, в оформлении которой использована символика и дизайн официального сайта МВД России.

В тексте поддельного заявления от имени блогера указано: якобы «подписчица» обратилась к ней с просьбой в предоставлении «робуксов», блогер «перевела на телефон ее родителей денежные средства для покупки данной валюты», однако «после получения денег подписчица отказалась их возвращать и устроила обман». Также в тексте упоминается сумма «штрафа» в размере 100 тыс. руб.

На этапе запугивания мошенники применяют разные методы влияния и давления на детей: предлагают позвонить для обсуждения всех действий, используют видеосообщения, текстовые угрозы.

Дорогой Roblox

Одновременно с новой версией сценария атаки на детей специалисты F6 Digital Risk Protection фиксируют вторую схему, тесно связанную с первой – она нацелена на угон аккаунтов в Roblox и мессенджерах.

В поддельных каналах тех же самых блогеров в популярных мессенджерах проводятся «розыгрыши робаксов». При нажатии на кнопку «Забрать робаксы» или «Написать за робаксами» (орфография оригинала сохранена) пользователя несколько раз перенаправляют из одного канала в другой.

Переход по ссылкам приводит в бот, который предлагает «зарегистрироваться в розыгрыше» и требует указать номер телефона, привязанный к аккаунту Roblox или мессенджера. После ввода номера у пользователя запрашивают код двухфакторной аутентификации (2FA) или код подтверждения входа. Получив эти данные, мошенники получают контроль над аккаунтом жертвы, после чего используют его для дальнейших атак или продают.

Специалисты F6 отмечают: с начала 2026 г. наблюдается рост активности киберпреступников, которые используют эти схемы в атаках на детей. Главная цель злоумышленников – пользователи 8-14 лет, для которых Roblox остается одной из самых популярных игр, несмотря на ограничения (в декабре 2025 года Роскомнадзор официально объявил о блокировке Roblox в России).

Дело на миллиард

Аналитики департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 по итогам 2025 г. зафиксировали в России свыше 7000 инцидентов, в которых злоумышленники использовали социальную инженерию, чтобы управлять действиями детей для хищения денег с банковских счетов их родителей. Общий ущерб от таких преступлений за год может превышать 1 млрд руб.

«Дети и подростки уязвимы: они доверчивы, у них легко вызвать страх огорчить родителей, они боятся авторитетов. При этом они проводят много времени на онлайн-платформах, где преступники легко могут атаковать их под видом сверстников или блогеров. Использование в мошеннических схемах таймера обратного отсчета и других инструментов психологического давления создают условия, в которых злоумышленники начинают полностью управлять действиями детей, чтобы получить доступ к финансам их родителей или похитить конфиденциальные данные», – сказала Анастасия Князева, аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

«Любые просьбы сфотографировать телефон родителей, сообщить коды из СМС или любые другие данные незнакомым людям – это верный признак мошенничества. Важно постоянно повышать уровень цифровой грамотности детей, начиная с детского сада, повторять с ними основы безопасного поведения в интернете. Напоминать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а раздачи «бесплатных» робуксов и других подарков для компьютерных игр всегда могут оказаться ловушкой преступников», – сказал Роман Демкин, аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

Рекомендации специалистов F6 для родителей

Не доверяйте детям свои устройства без ограничений. Ваше устройство – это ваш кошелек и документы. Предоставьте ребенку отдельное устройство, а для работы с общим компьютером создайте для ребенка отдельную учетную запись с ограниченными правами.

Установите родительский контроль на детские устройства. Ограничьте время использования гаджетов и доступ к определенным приложениям.

Не сообщайте пароли детям. Избегайте ситуаций, когда ребенок может получить доступ к вашим данным, например, через биометрическую разблокировку.

Попросите детей сразу сообщить, если кто-то попросит взять телефон мамы или папы и совершить с ним любые действия. Объясните: с такими предложениями могут обратиться только злодеи, которые хотят украсть деньги семьи или навредить как-то иначе.

Если у ребенка есть личная страница в соцсети или аккаунт в мессенджере, настройте приватность до максимального уровня, который позволит избежать или ограничить получение звонков и сообщений от незнакомых контактов, а также добавление в чаты незнакомцами.

Главное – это доверительные отношения между ребенком и родителями, при которых ребенок в любой нестандартной, сомнительной или опасной ситуации может рассказать о ней родителям сразу же после ее возникновения.

Обращайте внимание на эмоциональное состояние ребенка. Если его поведение изменилось без видимых причин, он замкнулся в себе, или, наоборот, слишком возбужден, поговорите с ним, чтобы выяснить причины таких изменений.

Используйте сервисы, созданные специально для детей. Банки предлагают специализированные карты, которые ограничивают доступ ребенка к финансовым операциям.

Рекомендации специалистов F6 для детей

Не верь незнакомым людям, которые обещают подарки и призы. Даже когда ты видишь на видео знакомое лицо, это может быть подделка от мошенников.

Не отправляй сообщения тем, кого не знаешь лично. А если тебе написали с незнакомого аккаунта, не отвечай и сразу же сообщи об этом родителям.

Не переходи по ссылкам от незнакомых людей. Даже если знакомый прислал ссылку, о которой ты не просил, она автоматически считается подозрительной – не трогай ее.

Помни: в интернете преступники могут выдавать себя за кого угодно. Например, за «друзей», сверстников и блогеров.

Не бойся, если тебе угрожают полицией, штрафами, арестом родителей или квартиры. Сразу же сообщи об этом родителям или другим близким родственникам.

Не сообщай никому личную информацию: например, место жительства, номер школы, место работы родителей, любые коды из SMS.

Если кто-то заводит разговор о деньгах и подарках в любом виде – про выигрыш, покупку и подарок игрового инвентаря, штрафы и другое, – сразу сообщи об этом родителям.

Нельзя фотографировать и отправлять посторонним любую информацию, которая касается твоей семьи: например, скриншоты экрана мобильных устройств или компьютера, фотографии документов, банковских карт.

Если страшно – позвони родителям.