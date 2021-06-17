В России создадут базы данных пиратских сайтов для их скоростной блокировки

Законопроект о базах данных пиратских сайтов

В Государственную Думу внесен законопроект о создании баз данных сайтов, нарушающих авторские права. Документ подготовлен депутатом Сергеем Боярским (сыном актера Михаила Боярского) и представляет собой поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Предполагается, что упомянутые базы данных (информационные системы) будут создаваться правообладателями и уполномоченными ими лицами. Создателем базы данных пиратских ресурсов должно быть российское физическое или юридическое лицо. Реестр таких баз данных будет вести Роскомнадзор.

В течение трех дней с момента принятия решения о включении в данный реестр какой-либо базы данных Роскомнадзор должен уведомить об этом поисковые службы, размещающие рекламу, направленную на привлечение внимания жителей России. Те, в свою очередь, в течение десяти дней должны будут обеспечить исключение из поисковой выдачи ссылок на страницы, указанные в соответствующей базе данных.

Автор законопроекта о базах данных пиратских сайтов Сергей Боярский

Правообладатели или уполномоченные ими лица должны будут подавать операторам баз данных заявления о включении в них страниц, незаконно размещающих принадлежащий им контент. Для этого правообладатели должны будут заключать договоры с владельцами баз данных. В течение 12 часов с момента получения такого заявления, в случае отсутствия замечаний, владелец информационной системы включает ссылки на соответствующие страницу в базу данных. После этого поисковые службы обязаны будут в течение шести часов исключить ссылки на такие страницы из своей выдачи.

Со своей стороны, владелец включенного в такую базу данных сайта или уполномоченное им лицо вправе направить владельцу информационной системы заявление об оспаривании утверждения о нарушении им авторских прав с прикрепление соответствующих доказательств. В случае отсутствия замечаний владелец информационной системы исключает такой сайт из своей базы данных, после чего поисковые службы в течение шести часов возобновляют выдачу ссылок на этот сайт.

В пояснительной записке к законопроекту установление срока в шесть часов объясняет тем, что владельцы пиратских ресурсов отслеживают исключение их сайтов из поисковой выдачи и автоматически генерируют ссылки на свои ресурсы.

Как российские законодатели борются с интернет-пиратством

Борьба в России с пиратством в интернете на законодательном уровне началась в 2013 г. Тогда был принят «Антипиратский закон», в соответствии с которым владельцы прав на теле- и кинопродукцию получили возможность блокировать доступ к сайтам, нарушающим их права. Для этого они должны подать заявление в Мосгорсуд, который в упрощенном режиме выносит определение о временных обеспечительных мерах.

Затем Роскомнадзор дает ресурсам-нарушителям три дня на удаление спорного контента, иначе доступ к сайту с территории России блокируется. Со свой стороны, правообладатель должен после этого подать к ресурсу-нарушителю иск в Мосгорсуд.

В 2015 г. была принята расширенная редакция «Антипиратского закона», которая позволила через Мосгорсуд блокировать доступ к пиратским сайтам владельцам прав на все виды контента, кроме фото. Также появился инструмент «пожизненной блокировки»: если Мосгорсуд дважды признавал один и тот же ресурс нарушителем прав одного и того же правообладателя, то доступ к этому сайту блокировался без возможности разблокировки.

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Затем в законодательстве появилась норма о внесудебной блокировке доступа к сайтам, признанным зеркалами «навечно» заблокированных ресурсов. Соответствующие решения принимает Минцифры. Кроме того, появилась возможность блокировать доступ к мобильным приложениям, размещающим пиратский контент, а поисковики обязали удалять из выдачи ссылки на «навечно» заблокированные пиратские ресурсы.

Как появился «Антипиратский меморандум»

Конфликт между правообладателями и интернет-компаниями достиг своего апогея летом 2018 г. Тогда Мосгорсуд по жалобе телеканалов, входящих в холдинг «Газпром-Медиа», обязал компанию «Яндекс» удалить с принадлежащего ему сервиса «Яндекс.Видео» ссылки на ряд созданных телеканалами сериалов. «Яндекс» возражал, что не обязан этого делать, так как на серверах компании сами сериалы не хранятся.

Конфликт грозил блокировкой доступа к самому «Яндексу». Но в результате правообладатели и крупнейшие интернет-компании, при посредничестве Роскомнадзора, заключили «Антипиратский меморандум». Свои подписи под меморандумом поставили «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler, «Газпром-Медиа», «Национальная медиа-группа», «Первый канал», ВГТРК и «СТС-Медиа».

Упомянутые правообладатели договорились о создании реестра сайтов, незаконно размещающих принадлежащий им контент. Ведением данного реестра занимается «Медиа-комуникационный союз» (МКС). Интернет-компании, подписавшие меморандум, обязались удаляться из поисковой выдачи ссылки на сайты из этого реестра.

Мнения экспертов

«Антипиратский меморандум» заключался на год. Первоначально предполагалось, что его положения будут закреплены законодательно. Действие меморандума продлевалось, и вот теперь, в его развитие, был разработан законопроект. Представители МКС выразили свое удовлетворение данным событием, добавив, что у организации есть идеи по дальнейшей борьбы с пиратством, в частности, распространение аналогичного подхода на домены пиратских сайтов.

В то же время юрист Центра цифровых прав Саркис Дарбинян опасается, что принятие данного законопроект приведет к новому витку «цензуры со стороны правообладателей». «Механизм принятия решений о включении сайтов в реестры нарушителей будет непрозрачным, будет множество ошибок, а возможности обжаловать такие решения на практике будут отсутствовать», - опасается юрист.