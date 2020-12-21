Власти заставят соцсети блокировать самих себя

Профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять поправки к закону «Об информации». Предлагается законодательно ввести понятие «социальной сети» и поручить Роскомнадзору вести реестр сетей. Поправки также обязывают социальные сети с 1 февраля 2021 г. самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

Поправки для регулирования соцсетей

Комитет Госдумы по информационной политике, ИТ и связи 21 декабря 2020 г. на заседании рекомендовал нижней палате принять поправки в закон «Об информации». В частности, одна из поправок обязывает соцсети с 1 февраля 2021 г. самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

Как пишет «Коммерсант», депутаты вернулись к спорному законопроекту о регулировании соцсетей, внесенному Сергеем Боярским и Андреем Альшевских в 2017 г. Сейчас к корректировке проекта подключился глава комитета Александр Хинштейн, который внес поправки вместе с Боярским ко второму чтению законопроекта.

Как пишет ТАСС, одна из поправок обязывает соцсети мониторить имеющийся контент в целях выявления и блокировки противоправной информации. В частности речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, материалах, склоняющие детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Кроме того, соцсети будут должны ограничивать доступ к информации, выражающей «явное неуважение» к обществу, государству, Конституции, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях. Также соцсети обяжут соблюдать запреты и ограничения в отношении выборов и референдумов, соблюдать интересы граждан и организаций, размещать правила пользования соцсетями.

Власти заставят соцсети блокировать противоправные посты

Владельцы сетей не должны будут допускать их использование для «совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, распространение материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань».

Хинштейн, пишет ТАСС, считает, что нововведения не должны испугать владельцев соцсетей. По его словам, это продолжение линии наведение порядка в интернете и его очищения от негативного контента. «Наша поправка не носит репрессивного характера и предлагает понятный, прозрачный механизм взаимодействия владельца соцсети с Роскомнадзором. При этом мы все исходим из сознательности самой соцсети, посколькудобровольно удалять предлагается однозначно незаконный контент и дается его исчерпывающий перечень», — подчеркнул Хинштейн. Парламентарий отметил предусмотренное поправкой право обжаловать решение соцсети пользователями, чьи страницы в ней заблокировали.

Определение «социальной сети» в законодательстве

Новшеством документа стала также регламентация понятия «социальная сеть». По мнению Хинштейна, важно ввести этот термин в законодательство, поскольку сети давно уже превратились в самостоятельное явление, по своему влиянию и охвату превышающую аудиторию традиционных СМИ.

Под термином «социальная сеть» в документе законопроекта понимается «сайт в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для ЭВМ, которые предназначены и (или) используются их пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на государственном языке России, государственных языках республик в составе России или иных языках народов России, на которых может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории России, и доступ к которым в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей сети интернет, находящихся на территории России». Полномочиями по ведению реестра социальных сетей предлагается наделить Роскомнадзор.

Таким образом теперь, как пишет ТАСС, в случае обнаружения интернет-ресурса, «который предназначен и (или) используется его пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации» на русском языке и государственных языках республик в составе России и который в России посещают более 500 тыс.пользователей в сутки, Роскомнадзор признает его социальной сетью и включит в реестр соцсетей.

В течение трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора провайдер хостинга обязан предоставить данные, «позволяющие идентифицировать владельца социальной сети», уточняется в поправке.

В случае, если число пользователей в течение трех месяцев составляет менее 500 тыс. человек в сутки, данная социальная сеть по заявлению ее владельца исключается из реестра. А если доступ к данной сети на протяжении шести месяцев будет составлять менее 500 тыс. человек в сутки, соцсеть будет вычеркнута из реестра даже без заявления владельца.

Напомним, что в июле 2020 г. Минцифры (ранее Минкомсвязи) предлагало провести эксперимент, в рамках которого россияне смогут регистрироваться в соцсетях через портал госуслуг.

В чем суть закона о регулировании соцсетей

В июле 2017 г. в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривал наложение штрафа за отказ удалить из социальных сетей ложную информацию или незаконный контент. Предполагалось, что физические лица будут штрафоваться на сумму от 3 млн руб. до 5 млн руб., а юридические — от 30 млн руб. до 50 млн руб. Авторы ориентировались на аналогичную инициативу правительства в Германии.

Первая версия проекта, как пишет «Коммерсант», вводила в закон понятие «оператор социальной сети», который будет обязан «ограничивать доступ или удалять» по заявлению любого пользователя любой противоправный контент или «недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица» информацию. Предлагалось, что все социальные сети, которыми пользуются более 2 млн человек на территории России, должны будут иметь свои представительства в стране. Удаляться должны не только сообщения, которые показались неправомерными, но и их «копии».

Сергей Боярский писал тогда в Twitter, что «штрафы за отказ удалять противоправную информацию не будут касаться пользователей; только организаторов распространения информации». То есть, физические лица, на которые может быть наложен штраф — это представители соцсети, а не пользователи. Штрафы будут включены в Кодекс об административных правонарушениях.

Андрей Альшевских писал, что об удалении недостоверных и незаконных публикаций соцсети будут заботиться самостоятельно. Для этого им придется создать круглосуточные службы, куда в любое время могут пожаловаться пользователи. Сомнительная публикация должна быть удалена в течение 24 часов, иначе соцсеть ждет штраф.

Как писал CNews, в 2018 г. проект повторно внесли в Госдуму, сузив спектр информации, подлежащий блокировке, до уже запрещенной в России. В частности, в обновленной версии проекта появилась норма, препятствующая распространению фейков.