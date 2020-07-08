Россияне будут заходить в соцсети через портал госуслуг

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В соцсети через госуслуги

В России может пройти эксперимент по использованию подтвержденной учетной записи на портале госуслуг в качестве одного из способов идентификации и аутентификации пользователей Рунета в социальных сетях.

Проект постановления Правительства России, размещенный на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru (копия имеется в распоряжении CNews), также предлагает использовать портал госуслуг для регистрации пользователей сайтов объявлений и сервисов поиска работы.

Необходимость проведения эксперимента возникла в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией и может повысить достоверность и эффективность дистанционного взаимодействия между физическими и юридическими лицами, отмечается в пояснительной записке к документу.

Проект постановления не содержит упоминания каких-либо конкретных названий соцсетей, равно как и дополнительных требований по стране регистрации соцсети или наличии представительства в России. Участие в эксперименте производится заинтересованными компаниями на добровольной основе, отмечено в документе.

Эксперимент предлагается провести с 1 июля 2020 г. по 1 июля 2021 г. Компаниям, которые заинтересованы в пилотном проекте, предлагается присоединиться к единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), чтобы их пользователи смогли в дальнейшем регистрироваться и входить в свои аккаунты в соцсетях, заключать договоры купли-продажи недвижимости, товаров, выполнения работ, оказания услуг, договоры аренды имущества, купли-продажи транспортного средства, а также совершать юридически значимые действий в процессе трудоустройства.

Условия эксперимента

Процесс подключения организаций при возникновении необходимости информационного взаимодействия с госорганами, предоставляющими госуслуги, нормируется в соответствии с подпунктом «б» п. 2 и п. 11 правил, утвержденных постановлением Правительства №1382 от 22 декабря 2012 г.

Участие соцсетей в эксперименте по регистрации пользователей через ЕСИА будет добровольным

Для компаний – участников эксперимента (владельцев соцсетей, агрегаторов объявлений, порталов по трудоустройству и подобных), помимо подключения к ЕСИА также будет доступен ряд функциональных возможностей информационной системы, в том числе, для достоверной идентификации и аутентификации пользователей, а также получения необходимых сведений о них.

Эксперимент предполагает апробацию возможностей ЕСИА для идентификации и аутентификации пользователей при их регистрации в социальных сетях и последующем использовании.

Для проведения эксперимента в 30-дневный срок со дня вступления в силу постановления будет сформирована межведомственная рабочая группа для координации эксперимента, в состав которой войдут представители Минкомсвязи, Минэкономразвития, МВД, Минпромторга, Минтранса, Минстроя, ФСБ и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России, а также представители участников эксперимента.

Не позднее чем через 30 дней после завершения эксперимента Минкомсвязи по согласованию с участниками из числа госорганов обязано провести оценку результатов и представить доклад в Правительство с необходимыми предложениями.

Ранее CNews рассказал о предложении Минкомсвязи разрешить гражданам России подписывать необходимые им документы через портал госуслуг.

Законопроект, по мнению его авторов, обеспечит создание усиленной неквалифицированной электронной подписи для физических лиц с подтвержденной учетной записью в ЕСИА, позволит опробовать сертифицированное клиентское ПО и другие технические решения, а также протестировать использование неквалифицированной электронной подписи при совершении сделок с использованием портала госуслуг и при заключении договоров аренды федерального имущества.