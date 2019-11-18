В России на сайты поставят государственные счетчики под страхом запрета рекламы

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Роскомнадзор и крупные телеком-компании готовят законопроект, который обяжет интернет-ресурсы, в том числе онлайн-кинотеатры и новостные агрегаторы, установить государственный счетчик аудитории. В случае отказа им запретят рекламировать себя и размещать у себя чужую рекламу.



Новый законопроект

Медиакоммуникационный союз, куда входят крупные медиа-компании и операторы связи, готовит при участии Роскомнадзора поправки в российское законодательство, которые введут государственный механизм измерения аудитории интернет-ресурсов. Об этом сообщили «Коммерсант» и «Ведомости» со ссылкой на имеющиеся у них копии разрабатываемого документа.

Законопроект обяжет владельцев интернет-ресурсов установить утвержденный Роскомнадзором счетчик аудитории, разработанный уполномоченной организацией. Данные об аудитории будут передаваться в эту организацию. Нововведение затронет в том числе онлайн-кинотеатры и новостные агрегаторы. За отказ установить счетчик владельцам ресурса запретят рекламировать его или размещать рекламу на нем.

Поправки будут внесены в законы «О рекламе», «Об информации», «О СМИ» и «О персональных данных». В качестве одного из авторов инициативы указана начальник правового управления Роскомнадзора Мария Смелянская. Медиакоммуникационный союз подтвердил, что ему поручили сформировать рабочую группу по обсуждению законопроекта, и что в документ вносятся изменения на основании поступающих отзывов. Обсуждение документа проходит при участии крупных операторов связи, медиакомпаний, Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), «Русбренда», «Яндекса» и Mail.ru Group.

Интернет и телевидение

Тендер по выбору уполномоченной организации должен провести Роскомнадзор. Это должна быть компания с долей иностранного владения не более 20%. Готовность участвовать в тендере выразила компания Mediascope. После того, как в 2016 г. были введены аналогичные правила для учета телевизионной аудитории, эта компания стала единым измерителем в данной сфере. В связи с этим ее владелец — британская Kantar Media — продала 80% компании государственному Всероссийскому центру изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отмечают, что данные счетчиков влияют на поведение рекламодателей, за внимание которых борются интернет и телевидение. Они связывают появление законопроекта с тем, что телевидение активно перемещается в YouTube. Поэтому, чтобы взять доходы площадок под контроль, и были предложены новые поправки.

Роскомнадзор готовит счетчик аудитории для сайтов Рунета

Суточный охват аудитории интернета стал больше, чем у телевидения, в первом квартале 2019 г., согласно данным той же Mediascope. Как сообщает АКАР, по итогам 2018 г. на рекламу в интернете рекламодатели потратили 203 млрд руб., а на телевидении — всего 187 млрд руб. При этом единого измерителя, каким является для телевидения Mediascope, в интернете нет. Данные об аудитории берутся у самих сайтов или же из счетчиков «Яндекса», Google и других компаний.

Реакция отрасли

Эксперты полагают, что большинство участников Медиакоммуникационного союза не поддержат инициативу. Операторов связи смущает мысль, что уполномоченная организация будет иметь доступ к большим данным российского сегмента интернета, которые сможет использовать в коммерческих целях. Если поправки будут приняты, индустрия измерений «уйдет в серую зону», а продажи рекламы будут осуществляться через иностранные сети, считают эксперты.

Сотовый оператор Tele2 отмечает, что данные измерений могут принести пользу бизнесу, если методика будет достоверна и не будет каким-либо образом дискриминировать владельцев ресурсов. Однако если ресурсы будут игнорировать требование по установке счетчика, есть вероятность, что операторам придется их блокировать. «Мегафон» полагает, что государство располагает возможностями для подсчета аудитории интернета и монетизации больших данных и без уполномоченной организации.

Связанные инициативы

Эксперты припоминают, что отрегулировать измерения аудитории интернета власти пытались еще в 2014 г., когда начал действовать закон о блогерах. Сейчас инициатива привязана к законопроекту о едином поставщике 20 общедоступных телеканалов в интернете и об отчетности онлайн-кинотеатров. По словам экспертов, чиновники просто объединили несколько связанных идей в представление о единой государственной измерительной системе.

Законопроект о едином поставщике 20 каналов был внесен в Госдуму в июле председателем комитета по информполитике Леонидом Левиным и его заместителем Сергеем Боярским. Согласно документу, до 2020 г. в России должен появиться единый поставщик контента 20 телеканалов для интернет-ресурсов. Поставщика по конкурсу выберет Роскомнадзор. У него будет иммунитет к антимонопольным регулировкам. Инициатива нацелена на борьбу с пиратством, а также на контроль численности аудитории в интернете. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает против инициативы.