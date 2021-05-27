Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть

Госструктуры и компании с госучастием в 2020 г. потратили миллиарды рублей на рекламу в Facebook, Telegram, Instagram и Twitter. Особенно отличились Сбербанк, ВТБ, «Газпром» и ряд министерств – МИД и Минздрав. Все иностранные сервисы могут быть заблокированы в России, если не откроют в стране свои представительства и не зарегистрируются на сайте Роскомнадзора.

Российский госсектор покупает рекламу у американцев

Российские госструктуры и предприятия с государственным участием все чаще рекламируются в иностранных социальных сетях. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой исследование Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) о госзаказах в социальных сетях за 2019-2020 гг.

В исследовании сказано, что за указанный период больше всего денег госкомпании и госструктуры вложили в рекламу в Facebook и Instagram. При этом наибольший рост затрат госкомпаний и госструктур на рекламу наблюдался в Twitter и Telegram.

Три из четырех сервисов ранее попадали в немилость властей. Например, Telegram больше двух лет находился в блокировке в России. Сейчас Twitter и Facebook регулярно получают штрафы за отказ удалять запрещенные в стране материалы и открывать российское представительство.

Миллиарды рублей на рекламу

Согласно статистике АКАР, в 2020 г. компании с госучастием и госструктуры увеличили расходы на рекламу в соцсетях на 12%. По итогам года они превысили 4 млрд руб.

Иностранные соцсети вытягивают у российского госсектора миллиарды за рекламу

Затраты госсектора на рекламу во всех медиа составили 33,37 млрд руб. Это на 2% меньше, чем в 2019 г.

Реклама в Instagram обошлась им в 1,13 млрд руб., и это на 10% больше показателей 2019 г. на втором месте идет соцсеть Facebook – здесь реклама стоила 1,1 млрд руб.

Пиар в Twitter обошелся компаниям в 143 млн руб. Расходы на рекламу в этом сервисе у российского госсектора выросли на рекордные 101%. Рекламный бюджет на Telegram увеличился на 68% и составил 171 млн руб. Напомним, что свою компанию-разработчика Telegram Павел Дуров зарегистрировал в Великобритании, а не в России.

В отечественных соцсетях госсектор и госкомпании тоже рекламируются, но с «импортозамещением» в этом плане они не очень продвинулись. Сеть «Вконтакте» расположилась на третьем месте в их рейтинге – в 2020 г. они закупили в ней рекламу на 950 млн руб. Однако следует отметить, что тут тоже наблюдается рост – 8% на фоне 2019 г.

«Одноклассники», вместе с «Вконтакте» принадлежащие холдингу Mail.ru Group, показали отрицательную динамику. Госсектор сократил затраты на рекламу в этом сервисе на 8%, до 145 млн руб.

Кто пиарится в соцсетях

Среди всех рекламодателей, в той или иной степени связанных с государством, больше других деньги на рекламу в 2020 г. потратили шесть организаций. Среди госведомств это Минздрав (518 млн руб.), МИД (168 млн руб.) и администрация Москвы (69 млн руб.)

Оставшиеся три организации – это банки Сбербанк и ВТБ. За тот же период реклама в соцсетях, в том числе в американских, обошлась им в 1,34 млрд руб. и 908 млн руб. соответственно. Отличилась и компания «Газпром» - она потратила на пиар 685 млн руб.

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Как пишет «Коммерсант», представители российского Минздрава не замедлили отреагировать на публикацию исследования АКАР. Они утверждают, что приведенные в отчете данные «не соответствуют действительности».

С их слов, «затраты Минздрава на digital в рамках реализации нацпроектов “Здравоохранение” и “Демография” были в десятки раз меньше». Они добавили также, что продвижение официальных страниц ведомства в социальных сетях «осуществляется без дополнительных затрат.

Законопроект против американских соцсетей

21 мая 2021 г. в Госдуму был внесен законопроект «о приземлении» иностранных интернет-компаний. Он обязывает их выполнять ряд требований, среди которых открытие представительства в России и регистрация на сайте Роскомнадзора.

Отказ подчиняться грозит компаниям целым рядом санкций, многие из которых лишат госсектор и госкомпании возможности рекламироваться в принадлежащих этим компаниям сервисах. В документе упомянуты запреты на распространение рекламы об их информационном ресурсе и распространение рекламы на самом этом ресурсе, а заодно и на проведение платежей в адрес этого ресурса.

В тексте законопроекта говорится о запретах на поисковую выдачу и на сбор и трансграничную передачу персональных данных. Последним в перечне упомянуто частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу. Под «частичным» в данном случае подразумевается замедление трафика.

Над законопроектом работала группа депутатов Госдумы из фракции «Единая Россия». Это Александр Хинштейн (председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи), Сергей Боярский (сын актера Михаила Боярского), Максим Кудрявцев и Антон Горелкин. Помогал им сенатор Алексей Пушков.

Как сообщал CNews, спустя несколько дней с внесения документа на рассмотрение в Госдуму Хинштейн опубликовал список компаний, которые гарантированно попадут под действие будущего закона. В первой редакции перечня числятся 20 иностранных компаний, среди которых есть и Telegram, и Facebook, и Twitter.

Словом, законопроект «о приземлении» может повлиять на работу наиболее популярных среди госсектора и госкомпаний ресурсов, на которых они рекламируются. Instagram в перечне не упомянут, но он тоже под угрозой блокировки, поскольку с 2012 г. принадлежит Facebook.

Со слов Хинштейна, процесс рассмотрения законопроекта начнется 28 мая 2021 г. В случае его принятия он вступил в силу 1 января 2021 г.