Госдума утвердила меры борьбы с телефонными мошенниками: госплатформу «Антифрод», маркировку звонков, подтверждение банковских операций

Госдума приняла в окончательном чтении (во втором и третьем) законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством, включающий более 30 мер. Законопроект включает те меры, которые должны скорректировать работу операторов связи, банков, маркетплейсов и других участников рынка в части работы с проблемой кибермошенничества. Среди ключевых положений: создание государственной ИТ-системы противодействия киберпреступлениям, запрет государственным органам, банкам и крупным цифровым платформам использовать зарубежные мессенджеры для взаимодействия с клиентами и ряд других мер.

Борьба с фродом

Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о противодействии телефонному мошенничеству, включающий более 30 мер. Об этом говорится на сайте нижней палаты.

Разработанный Правительством России законопроект о борьбе с кибермошенничеством принят Госдумой 25 марта 2025 г. сразу во втором и третьем чтениях. Изменения включают создание ИТ-платформы «Антифрод», маркировку звонков, о чем уведомлял CNews, и создание дополнительного инструмента подтверждения банковских операций. Также финальная версия законопроекта подразумевает добровольное обращение с биометрическими данными (за исключением дистанционных операций микрофинансовых организаций), а от сбора векторов голосов мошенников, напротив, решили отказаться.

Правительство внесло документ на рассмотрение нижней палаты в феврале 2025 г., первое чтение он прошел 18 марта. Законопроект будет направлен в Совет Федерации, а затем Президенту России для подписания. Вступление в силу большинства положений запланировано на 1 июня 2025 г.

Правила для кредитных организаций

Согласно закону, кредитная организация обязана обеспечить клиенту возможность наделить третье лицо статусом уполномоченного лица для подтверждения совершения операции по переводу денежных средств с банковских счетов в пользу третьих лиц, операции по получению клиентом — физическим лицом наличных денежных средств с банковских счетов, открытых в этой кредитной организации, в том числе с применением банкомата.

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Согласно закону, операция, требующая подтверждения уполномоченным лицом, должна быть одобрена или отклонена этим лицом в течение 12 часов с момента получения уведомления от кредитной организации о совершении клиентом такой операции, если более короткий срок не предусмотрен соглашением.

Кредитная организация, выдавшая клиенту платежную карту, обязана проверять, не происходит ли снятие наличных через банкоматы без согласия клиента. Признаки таких случаев устанавливает Банк России и публикует их на своем сайте. Если такие признаки обнаружены, банк должен ограничить выдачу наличных до 50 тыс. Руб. в сутки на 48 часов и немедленно уведомить клиента. Кроме того, банк обязан ограничить снятие наличных через банкоматы до 100 тыс. руб. в месяц, если от Банка России поступила информация из базы данных (БД) о случаях или попытках переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.

Закон также учитывает предложения цифровых ИТ-платформ, включая агрегаторы, операторов связи и сайты объявлений, относительно использования биометрических данных. Как отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в своем Telegram-канале, в итоговой версии закреплено право, а не обязанность внедрять биометрию при идентификации.

Запрет на иностранные мессенджеры

Закон устанавливает запрет на использование мессенджеров, принадлежащих иностранным юридическим лицам или гражданам, для государственных органов, Центрального банка (ЦБ) России, профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, депозитариев, организаторов торгов, ломбардов, микрофинансовых организаций, кооперативов, а также операторов финансовых и инвестиционных ИТ-платформ и операторов обмена и выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА).

Кроме того, запрет на применение иностранных мессенджеров для информирования граждан затрагивает субъектов национальной платежной системы, операторов связи, владельцев агрегаторов товаров и услуг, а также сайтов, страниц и ИТ-сервисов с ежедневной аудиторией более 500 тыс. пользователей на территории России, которые размещают рекламу на русском или других языках народов России. Аналогичное ограничение вводится для владельцев ИТ-сервисов объявлений с посещаемостью свыше 100 тыс. пользователей, включая ИТ-платформы для покупки, продажи или аренды имущества, предоставления услуг, поиска работы и сотрудников.

Ограничение также касается компаний и предприятий, в которых доля государственного участия превышает 50%.

Согласие на спам

Закон разрешает массовые телефонные звонки только при наличии согласия абонентов, которое должно быть выражено через действия, четко идентифицирующие абонента и подтверждающие его желание получать такие звонки. Как информировал CNews, при этом абонент может в любой момент отказаться от массовых вызовов и рассылок, направив соответствующее заявление оператору связи, который обязан прекратить их после получения отказа.

Операторы связи, согласно закону, должны информировать абонента о названии компании, от которой поступает звонок, отправляя эти данные на его телефон.

Закон также позволяет передавать SIM-карты членам семьи, близким родственникам и другим лицам, которых определит Правительство России.

Кроме того, вводится запрет на отправку SMS-сообщений во время телефонного разговора — такие сообщения могут быть доставлены абоненту только после завершения звонка, как писал ранее CNews.

Закон устанавливает запрет на ввоз в Россию иностранных спутниковых средств связи, если на них нет решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) о выделении радиочастотных полос.