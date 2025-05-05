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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дмитриев Артем



05.05.2025 Операторы персональных данных просят Роскомнадзор быть гибче: Бизнес хочет сам выбирать методы их обезличивания 1
25.04.2024 За последние два года в России количество судебных дел по персональным данным выросло на 71% 1
09.11.2023 Исследование Moscow Digital School: большинство юристов России одобряют введение оборотных штрафов за утечки персональных данных 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Дмитриев Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Comply - Комплай 9 2
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 40 1
Резонанс НПП 372 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 347 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2802 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7927 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1840 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4847 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1523 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6946 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28703 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52330 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 310 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 917 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2524 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7513 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16078 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6365 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 334 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67504 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 250 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 341 1
Ляхманов Кирилл 8 1
Шейн Дмитрий 1 1
Орехович Александра 13 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43992 2
Россия - РФ - Российская федерация 148058 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3330 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29931 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7885 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4528 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 305 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3494 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2882 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4749 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2374 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48981 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 938 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8187 1
Аудит - аудиторский услуги 2785 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Создано именных указателей - 174017.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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