Российские ИТ-компании выгоняют украинских специалистов

Руководители российских ИТ-компаний начали увольнять специалистов с украинским гражданством или понижать их в должности. Коснулось это и тех работников, у которых в соседней стране живут родственники. Объясняют такие действия сигналами от госзаказчиков и возможными «диверсиями».

«Берут на карандаш»

ИТ-специалистов с украинским гражданством начали увольнять из российских компаний или предлагать им более скромные должности, пишет РБК со ссылкой на представителей отрасли. В частности, случаи увольнений активно обсуждали в кулуарах Российского интернет-форума, проходившего с 18 по 20 мая 2022 г.

Несколько собеседников сообщили изданию, что ситуация обострилась на рынке кибербезопасности и в ИБ-отделах — там теперь «особо пристально следят за сотрудниками, которые являются гражданами Украины», либо имеют там родственников, и «берут их на карандаш». Особую настороженность выражают в отношении сотрудников с доступами к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.

Свое поведение участники рынка объясняют опасениями перед «диверсиями». Названия конкретных компаний не приводятся, также не уточняется, по каким критериям в организациях устанавливают связь сотрудника с Украиной, например, имеет ли значение фамилия при принятии кадровых решений.

Российские ИТ-компаний начали увольнять и понижать их в должности специалистов с украинским гражданством

Наличие такой тенденции в своем Telegram-канале также подтвердил глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин, предположивший, что негласное требование поступает от государственных заказчиков, с которыми работают организации.

«Я несколько таких случаев знаю, где-то с результатом увольнения, где-то — повышенного внимания, — написал эксперт. — Ничего хорошего в этом не вижу. Системы комплаенс-проверки в том числе сейчас учитывают гражданство проверяемых. Каких-либо данных у меня лично нет, знаю только конкретные случаи и в очень небольших компаниях на рынке информационной безопасности».

Крупнейшие компании отрицают

Как сообщает HeadHunter, на портале по поиску работы опубликованы 1,2 тыс. резюме от кандидатов с гражданством Украины, которые планируют трудоустроиться в России по ИТ-специальностям. До 30% резюме представляют анкеты программистов и разработчиков.

В крупнейших российских ИТ-компаниях («Яндекс», МТС, Ozon, Сбербанк и «Почта России») РБК заявили, что национальность своих сотрудников в своей кадровой политике не учитывают.

Что говорит Трудовой кодекс

Согласно Трудовому кодексу России и Федеральному закону от № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в отношении иностранных сотрудников существуют специальные основания для увольнения: истечение срока годности патента, полиса ДМС, аннулирование или завершение срока действия разрешения на временное проживание, либо аннулирование разрешения вида на жительство.

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Прежде чем уволить иностранного работника по одному из этих оснований, работодатель должен отстранить его от работы на 30 дней с предварительным уведомлением.

Также иностранца можно уволить по общим основаниям, которые действуют для всех россиян. К самым распространенным причинам относятся нарушение условий трудового договора или должностной инструкции, прогул, приход на работу в состоянии алкогольного опьянения, разглашение коммерческой и другой тайны, воровство и порча имущества, отказ проходить обязательный медосмотр. Отказаться работать с сотрудником могут также, если он не прошел испытательный срок.

Кого в ИТ-компании заманивают

Тем не менее российские законодатели нацелены, скорее, на привлечение ИТ-работников из-за рубежа. В конце апреля 2022 г. Правительство России разработало законопроект об упрощенной схеме выдачи вида на жительство иностранным ИТ-кадрам. Представители отрасли заявили, что послабление должно привлечь специалистов из Белоруссии и Казахстана, которые придутся кстати на фоне острого кадрового голода в стране. Дефицит ИТ-сотрудников в очередной раз подтвердили на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в конце апреля 2022 г., уточнив, что в стране сейчас не хватает до 1 млн разработчиков и программистов.

Послабления коснутся иностранцев, которые официально работают в российских ИТ-компаниях, аккредитованных при Минцифры. Для получения вида на жительство им не понадобится разрешение на временное проживание (РВП) в стране. Также работодатель получит право привлекать и использовать ИТ-специалистов из-за рубежа без разрешения на использование иностранных работников. Сами иностранцы смогут работать без этого разрешения или патента.

Рознь по национальному признаку

Ранее CNews писал о том, что в российских и украинских хакерских группировках наметился раскол по национальному признаку. Сразу после начала событий на Украине, представители киберпреступных сообществ выступили с заявлениями об однозначной поддержке той или иной стороны конфликта. Один из членов пророссийской группировки Conti, работавший из Украины, с такой позицией не согласился и выложил персональные данные коллег в сеть.