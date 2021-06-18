Запуск суперплатформы «Гостех» затянется до конца 2023 года

Двухлетний эксперимент за три года

Минцифры России выступило с инициативой по продлению на год эксперимента по переводу государственных информационных систем (ГИС) на единую платформу межведомственного взаимодействия «Гостех», который ранее планировалось провести в срок с 1 ноября 2020 г. по 31 декабря 2023 г.

В проекте постановления Правительства, опубликованном на портале нормативных правовых актов regulation.gov.ru, предлагается исправить дату окончания эксперимента на 31 декабря 2023 г., а также подключить к «Гостеху» создаваемую Минспортом единую цифровую платформу «Физическая культура и спорт» (ГИС ФКиС).

Продление срока проведения эксперимента поясняется в документе расширением круга участников и возможностью обеспечить лучшую эффективность и безопасность инфраструктуры электронного правительства для дальнейшего развития платформы «Гостех».

В то же время, опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят о ряде технических и административных проблем, с которым Сбербанк столкнулся при создании «Гостеха» и которые также могут являться потенциальной причиной продления сроков эксперимента.

Конкретизация сроков

Планы запуска платформы «Гостех» стали одной из ключевых тем совещания, проведенного 17 июня 2021 г. вице-премьером Дмитрием Чернышенко с участием главы Минцифры Максута Шадаева и руководителей цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти, сообщили CNews представители вице-премьера.

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По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры до 15 августа 2021 г. разработать методику оценки целесообразности создания новых ГИС и перехода существующих ГИС на платформу «Гостех».

«До конца года у нас должны быть план-графики по переводу ГИС на Гостех. Отдельно Минцифры необходимо отработать этот вопрос с региональными органами исполнительной власти, подготовив совместно планы перехода информационных систем», - отметил заместитель председателя Правительства России.

На заседании замглавы Минцифры России Олег Пак также отчитался о результатах инвентаризации ИТ-ресурсов госорганов и подведомственных учреждений. По его словам, в рамках Минцифры изучило 4 129 ГИС и 169 ЦОДов. Проверка Минцифры коснулась правовых основ создания и эксплуатации ГИС, защиты информация в этих системах, а также сведений о зарегистрированных правах в Роспатенте и Росимуществе.

Коррективы эксперимента

Продление сроков не отразится на финансовой стороне вопроса, отмечается в документе. Как ранее сообщал CNews, речь о контракте на 900 млн руб. на создание технологической платформы «Гостеха», который выиграл Сбербанк по итогам тендера Минцифры в декабре 2020 г.

Проект постановления предусматривает возможность расширения круга участников эксперимента за счет госорганов и внебюджетных фондов, не указанных изначально в положении о проведении эксперимента, по согласованию с Минцифры. Так, подключаемая к «Гостеху» ГИС ФКиС будет содержать сведения о спортивных объектах, физкультурно-спортивных организациях, соревнованиях, присваиваемых спортивных разрядах и званиях, информационные и методические материалы по вопросам развития физической культуры, спорта и спортивной медицины в России.

В дополнение, В ГИС ФКиС планируется включить сервисы автоматизации записи в спортивные организации, формирования календарного плана спортивных соревнований, присвоения спортивных разрядов и званий, сбора статистики в области физкультуры и спорта.

«Камни преткновения» Сбербанка

При разработке «Гостеха» Сбербанк столкнулся сразу с несколькими проблемами, заявил «Ведомостям» неназванный специалист, знакомый с чиновниками профильных ведомств и разработчиками «Гостеха». По его словам, Сбербанк изначально планировал реализовать платформу на уже имеющихся в его распоряжении решениях и продуктах, но в процессе выяснилось, что далеко не все из них подходят для сложной межведомственной системы.

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В частности, камнем преткновения стал вопрос совместимости части из имеющегося в госорганах ПО, отмечает специалист. Другой проблемой стало нежелание ИТ-руководителей госведомств и их подрядчиков сотрудничать со Сбербанком, поскольку «Гостех» в определенной степени лишает их самостоятельности.

Директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин полагает, что административный ресурс позволил Сбербанку получить роль исполнителя проекта, но «проявились сложности с наличием компетенций». По его мнению, Сбербанк, несмотря на наличие огромной инфраструктуры, не имеет опыта создания ИТ-систем государственного масштаба.

В дополнение, по мнению Бегтина, ИТ-инфраструктуры российских ведомств представляют собой «огромное, крайне фрагментированное лоскутное одеяло», и перенос ГИС в облако «Гостеха» в любом случае является крайне сложной задачей.

Наконец, проблемой также мог стать вопрос сертификации и определения отечественного происхождения оборудования и ПО для «Гостеха», что также требует времени. Глава Центра компетенций по импортозамещению Илья Массух заявил, что обезопасить «Гостех» от вмешательства из-за рубежа можно только за счет использования отечественного оборудования и ПО, так что отсрочка запуска платформы в эксплуатацию вполне объяснима этими факторами.

В Сбербанке заявили, что знают об инициативе по продлению эксперимента, но от комментариев отказались, пишут «Ведомости». Представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщил изданию, что до конца года ожидается готовность планов-графиков по переводу ГИС на «Гостех».

Техническая сторона «Гостеха»

Эксперимент по созданию и запуску «Гостеха» стартовал 1 ноября 2020 г. согласно постановлению Правительства России №1674 от 12 октября 2020 г. Эксперимент затрагивает сферы учета и управления госимуществом (в ведении Росимущества), обязательного медицинского страхования (ФОМС), кадастровой деятельности, сделок с недвижимостью и предоставления аналитики на основе сведений из ЕГРН, фонда данных государственной кадастровой оценки и пр. (Росреестр). Изначально в список участников эксперимента вошли Минцифры, АНО, ФОМС, Росимущество, Росреестр, Минспорт, Минкультуры, Ростуризм, АО «Российский экспортный центр» (с пометкой «на добровольной основе»), а также ФСБ и ФСТЭК.

Согласно техническому заданию тендера Минцифры, Сбербанк в качестве его победителя осуществляет функции оператора платформы разработки «Гостеха». Документация тендера определяет «Гостех» как экосистему создания, развития и эксплуатации ГИС, включающая в себя единую программно-аппаратную среду и методологию для поддержки взаимодействия граждан, госорганов и коммерческих организаций.

Список задач по созданию «Гостеха» включает предоставление набора ИТ-сервисов платформы разработки, ее технологическое функционирование, развитие и размещение в рамках инфраструктуры участников эксперимента.

Сбербанку предстоит создать платформу с поддержкой не менее 100 млн конечных пользователей, с бесперебойной одновременной работой не менее 450 пользователей с временем отклика интерфейсов компонентов не более 10 секунд, и одновременной работой не менее 120 тыс. конечных пользователей в интерфейсах мобильных устройств и веб-приложений платформы. В штатном режиме, согласно ТЗ, «время отклика пользовательских интерфейсов приложений, разработанных на платформе, должно составлять не более пяти секунд». Средняя сетевая задержка в пределах сети передачи данных определена на уровне не более 5 мс, доля потерянных пакетов в пределах сети передачи данных — не более 0,2 %.

В рамках пилота для платформы будут созданы стенды разработки (dev), тестирования (test), нагрузочного тестирования (НТ), приемо-сдаточных испытаний (ПСИ), продуктивной эксплуатации (prod). Предполагается, что они будут включать типовые элементы – такие как виртуальные процессоры, обслуживаемые физическими процессорами с частотой 2,4 ГГц на базе стандартной архитектуры. Также будет использоваться виртуальная память (vRAM) объемом до 128 ГБ, виртуальные SSD (не менее 2000 IOPS на каждые 1000 ГБ пространства), виртуальные диски SAS (не менее 500 IOPS на каждые 1000 ГБ пространства) и виртуальные диски SATA (не менее 100 IOPS на каждые 1000 ГБ пространства).