Российские экспортеры получили систему «одного окна» для ВЭД

Михаил Мишустин подписал распоряжении о запуске системы «Одно окно» для экспортеров. Теперь вместо необходимости обращаться более чем в 20 ведомств и оформлять около 70 различных документов, компании, ведущие ВЭД, смогут получать услуги онлайн в любое удобное время. Система заработает 26 ноября 2020 г.

Система «Одно окно» для экспортеров

Информационная система «Одно окно», с помощью которой российские экспортеры получат онлайн-доступ к услугам, сопровождающим ведение внешнеэкономической деятельности (ВЭД), переходит от тестового к полноценному формату работы с 26 ноября 2020 г. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте Правительства.

«Сегодня экспортеры вынуждены обращаться примерно в 20 ведомств, заполняя и получая около 70 различных форм документов», — сказал Алексей Михайлик, директор по ИТ Российского экспортного центра (РЭЦ), который выступает оператором проекта в сфере ВЭД. Он также указал, что сроки получения документов заметно разнятся: где-то бумаги выдают за несколько дней, а где-то — за месяцы. В системе «Одно окно» в цифровом виде представлены услуги и сервисы, необходимые компании-экспортеру для решения основных задач бизнеса на каждом этапе экспортного цикла. Для взаимодействия с различными ведомствами экспортеру будет достаточно один раз ввести в систему необходимые данные, а затем получать необходимые услуги.

На первом этапе заработает шесть сервисов. Бизнес сможет оформить меры поддержки, таможенные декларации и получить услугу по подтверждению нулевой ставки НДС. Позже компании смогут дистанционно оформить разрешительные документы и получить иные услуги в соответствии с перечнем, определенным Правительством в июле 2020 г.

Михаил Мишустин подписал документы о запуске системы «одного окна» для участников ВЭД

В первоначальную версию перечня входило 24 услуги, в том числе сервисы, связанные с аналитикой, а также электронным хранением сертификатов и лицензий. Новым распоряжением Правительства добавлены четыре услуги: получение разрешения на переработку товаров на таможенной территории, содействие деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках, получение предварительного решения о классификации товаров в соответствии с единой товарной номенклатурой ВЭД Евразийского экономического союза, предоставление субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией и омологацией (стандартизацией) продукции на внешних рынках. Итого в перспективе в системе должно заработать 28 сервисов.

Система «Одно окно», как указано в сообщении на сайте, позволит освободить экспортеров от многочисленного бумажного документооборота, наладить электронную коммуникацию с различными госведомствами и организациями, участвующими в предоставлении услуг в сфере экспорта.

Создание ресурса предусмотрено нацпроектом «Международная кооперация и экспорт», ресурс способствует достижению цели по обеспечению роста совокупного экспорта несырьевых неэнергетических товаров на 70% к 2030 г.

Подробности о запуске системы

В качестве оператора системы в сфере внешней торговли Правительством России утвержден АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ). На платформе РЭЦ созданы цифровые профили экспортно-ориентированных компаний.

Еще в 2018 г. РЭЦ организовал так называемые проектные мастерские, участниками которых стали более 2 тыс. человек. Среди них были не только непосредственно сами экспортеры, но и отраслевые эксперты, представители федеральных органов власти. На этих встречах были сформулированы ключевые проблемы и определены основные барьеры, которые мешают экспорту. Это стало предпосылкой для запуска проекта.

Затем в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» был разработан федеральный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», включающий создание информационной системы «Одно окно» для экспортеров.

На базе цифровой платформы РЭЦ были разработаны прототипы системы. Тогда же в 2018 г. протестировали ряд сервисов, а в 2019 г. было подготовлено техническое задание к платформе и запущен процесс разработки нормативной базы проекта.

Чтобы платформа «Одного окна» была связана с владельцами государственных сервисов, необходимо было подключиться к СМЭВ (системе межведомственного электронного взаимодействия). Также было обеспечено присоединение к государственной системе идентификации ЕСИА.

Оператор по формированию облачной инфраструктуры проекта — «Ростелеком-ЦОД». Облачная инфраструктура предоставлена заказчику по модели IaaS — «Инфраструктура как сервис».

Для проекта было развернуто частное облако в дата-центре Dataline, который с 2020 г. входит в состав «Ростелеком-ЦОД». РЭЦ получил в свое распоряжение вычислительные ресурсы с суммарным объемом оперативной памяти 3,5 TБ и виртуального дискового пространства более 80 TБ. Также для информационной системы было организовано резервное копирование данных. Действующий контракт РЭЦ и «Ростелеком-ЦОД» рассчитан на один год с возможностью дальнейшей пролонгации.

Онлайн-платформа прошла аттестацию на соответствие требованиям информационной безопасности, выполнение которых необходимо для получения статуса государственной информационной системы (ГИС). Проектирование и внедрение средств защиты информации (СЗИ) обеспечила компания «Информзащита».

Для клиентов платформы предусмотрена идентификация/аутентификация на основе сертифицированных средств защиты информации, которую можно еще усилить, используя электронную подпись. Кроме того, ЦОД, где хранятся данные, и канал, по которому они передаются, тоже оснащены специализированными средствами защиты.

Несколько дней назад, 20 ноября 2020 г. РЭЦ завершил подготовку к запуску информационной системы «Одно окно».

Напомним, что Минэкономразвития тестирует сейчас цифровую платформу «Мой бизнес» для малого и среднего бизнеса и планирует запустить ее до конца 2021 г. Решение подразумевает организацию единого доступа к закупкам, кредитам, грантам, субсидиям и программам лизинга, а также к юридическим, бухгалтерским, логистическим и другим сервисам.

Также Правительство России по поручению Президента Владимира Путина создаст в муниципалитетах специальные цифровые платформы, которые россияне смогут использовать для подачи жалоб, предложений и обращений. Необходимые для этого изменения в законодательство должны быть внесены к началу декабря 2020 г.