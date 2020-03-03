Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Путин распорядился построить цифровые платформы для приема жалоб граждан

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Правительство России по поручению Владимира Путина создаст в муниципалитетах специальные цифровые платформы, которые россияне смогут использовать для подачи жалоб, предложений и обращений. Необходимые для этого изменения в законодательство должны быть внесены к началу декабря 2020 г.

Жалобы в режиме онлайн

Президент России Владимир Путин поручил Правительству запустить в муниципалитетах цифровые платформы для приема обращений и жалоб россиян, поступающих в электронной форме. Свое поручение Президент дал по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления.

Также были установлен крайний срок выполнения поручения – 1 декабря 2020 г. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Изменения в законодательстве

Для реализации цифровых платформ в муниципалитетах Правительству будет необходимо не позднее 1 декабря 2020 г. внести в российское законодательство ряд изменений. Одно из них предусматривает обязательное размещение органами местного самоуправления в интернете материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результатов слушаний (обсуждений), а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме.

putin600.jpg

Владимир Путин поручил создать онлайн-платформы для приема обращений и жалоб россиян

Необходимые к подготовке и внедрению изменения будут предусматривать также возможность направления гражданами предложений по повестке дня общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах в электронной форме и голосования по ним с использованием единой цифровой платформы, а вместе с этим – и использование единой цифровой платформы, функционирующей по принципу «одного окна» и располагающей механизмом обратной связи, для рассмотрения обращений граждан, поступающих в электронной форме.

Виртуальное единое окно

Паспорт федерального проекта «Цифровое государственное управление» предусматривает разработку и создание единого окна цифровой обратной связи. Оно будет в режиме онлайн принимать различные обращения и жалобы россиян, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам.

Создание виртуального единого окна рассмотрено в постановлении Правительства России №1467 от 18 ноября 2019 г. Документ предписывает его интеграцию в единый портал госуслуг, чтобы граждане России могли использовать его для обращений в различные органы местного самоуправления и государственной власти и связанные с ними организации и ведомства. Развитие проекта ведется «Ростелекомом» с сентября 2019 г.

Другие поручения Правительству

Владимир Путин также поручил обеспечить создание условий для реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования и определяемых с учетом их мнения (путем проведения открытого голосования или конкурсного отбора), и возможность направления на осуществление этих мероприятий по истечении трех лет не менее 5% расходов местного бюджета, в первую очередь по таким направлениям, как благоустройство городской среды, проведение культурных и спортивных мероприятий, обустройство объектов социальной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий.

Выполнить данное поручение Правительству России необходимо не позднее 1 октября 2020 г. Его выполнение будет сопровождаться внесением в российское законодательство изменений, направленных на установление правовых основ инициативного бюджетирования («народный бюджет») как дополнительного механизма решения приоритетных для жителей муниципального образования (его части) вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, включая определение источников финансового обеспечения реализации инициативных проектов. Изменения также будут направлены на обеспечение возможности финансирования указанных проектов за счет средств бюджетов бюджетной системы России и средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и личных средств россиян.

Другие материалы рубрики

В России создадут «научные центры мирового уровня» по ИИ, роботам и цифровым технологиям

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей

Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта

Россиян оставили без бесплатного интернета вопреки поручению Путина

Российские разработчики попросили у властей налоговых льгот и гибели инсорса

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор MagicBook Pro: первый 16-дюймовый ноутбук от Honor

Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей

Лучшие ноутбуки до 60 000 рублей: выбор ZOOM

8 приложений для управления компьютером со смартфона
Показать еще
Технология месяца

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе?

«Датаемкие» решения требуют быстрых протоколов передачи данных.

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника