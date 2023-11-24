Предприятие «Росэлектроники» поставило системы хранения данных на объекты «Роснефти»

Компания «Национальные технологии» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») поставила системы хранения данных для оснащения объектов НК «Роснефть» в Красноярске, Нефтеюганске, Уфе, Ижевске и Отрадном. Оборудование позволит обеспечить эффективное хранение, управление и обработку больших объемов информации. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

В рамках контракта системами хранения данных различной конфигурации были оснащены «Отрадненский газоперерабатывающий завод», крупные нефтедобывающие предприятия «РН-Юганскнефтегаз» и «Удмуртнефть», а также научно-исследовательские и проектные институты НК «Роснефть» в Уфе и Красноярске.

«Модернизация и наращивание парка ИТ-оборудования необходимы для поступательного развития бизнеса. Новые СХД обеспечивают надежное хранение и обработку больших объемов информации, увеличивающей нагрузку на ИТ-сервисы дочерних компаний. С помощью передовых технологий защиты, используемых в нашем оборудовании, минимизируются риски сбоя дисков и потери данных, а также реализуется их защита от аварий, тем самым обеспечивая непрерывную работу системы», - отметил генеральный директор компании «Национальные технологии» Константин Юнов.

В настоящее время на предприятиях НК «Роснефть» сервисная служба «Национальных технологий» завершает монтаж и пусконаладку оборудования.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.