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Т1 Сервионика Айтеко iTeco ЕС2015-Терем ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS

СОБЫТИЯ

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10.05.2017 Платформа визуального управленческого контроля Luxms BI включена в единый реестр российского ПО 1
22.02.2017 Программный комплекс «ЕС2015-Терем» от «Ай-Теко» включен в реестр отечественного ПО 1
14.12.2016 Новая версия ПАК «ЕС2015-Терем» протестирована на базе оборудования ZTE 2
30.09.2016 «Ай-Теко» выпустила новую версию платформы «ЕС2015-Терем» с обработкой 3D-графики 1
24.05.2016 Стек продуктов IP-телефонии «Роском» протестирован на платформе корпоративной виртуализации «ЕС2015-Терем» от «Ай-Теко» 3
11.05.2016 Платформа Luxms BI протестирована на ПАК корпоративной виртуализации «ЕС2015-Терем» 2
18.04.2016 «Ай-Теко» протестировала ПАК «ЕС2015-Терем» на дисковом массиве Infinidat 2
18.02.2016 «Ай-Теко» и «Релэкс» протестировали связку ПАК «ЕС2015-Терем» — СУБД «Линтер Бастион» 3
04.02.2016 «МРСКА Центра» протестировала систему VDI на базе «ЕС2015-Терем» от «Ай-Теко» 1
21.01.2016 Студенты Иннополиса разработают интерфейс управления для платформы виртуализации «ЕС2015-Терем» от «Ай-Теко» 1
03.11.2015 ПАК «ЕС2015-Терем» – новая российская платформа корпоративной виртуализации от «Ай-Теко», Kraftway и «Газинформсервис» 4
14.10.2015 Выйти из кризиса помогут аутсорсинг и СПО 1

Публикаций - 13, упоминаний - 23

Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:

Терем 67 11
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1132 11
Luxms 118 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 644 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 82 2
Газинформсервис - ГИС 489 2
Роском - Российские коммуникации 4 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 26 1
ZTE Corporation - ZTE Россия - ЗТИ-Связьтехнологии 8 1
Microsoft Corporation 25728 1
Intel Corporation 12789 1
ZTE Corporation 800 1
AMD - Advanced Micro Devices 4627 1
Oracle Corporation 7064 1
Acronis - Акронис 488 1
SAS Institute 1079 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1336 1
Diasoft - Диасофт 1130 1
Visiology - Визиолоджи 88 1
Nginx - Энджайникс 205 1
Infinidat 32 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 72 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 360 1
Veneta System - Венета Систем - Clever bros - Клевер Бразерс 15 1
Газпром ПАО 1488 1
Tesla Motors 456 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 1
Ак Барс Банк 283 1
Runa Capital 158 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5610 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13701 2
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