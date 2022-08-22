«Норбит» и Luxms обеспечат российские компании передовыми BI-технологиями

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и Luxms, поставщик инновационных решений для обработки и анализа данных, подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «Норбит» будет предлагать своим клиентам аналитическую платформу Luxms BI, а также сможет заниматься ее внедрением и поддержкой. Новое бизнес-партнерство позволит отечественным компаниям получить доступ к современным BI-инструментам и быстрее перейти на альтернативные решения для качественной аналитики, визуализации и мобильной коммуникации. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Luxms BI – платформа бизнес-аналитики, которая автоматически собирает, обрабатывает и визуализирует информацию из множества источников для подготовки отчетов. Она помогает руководителям из различных отраслей монетизировать накопленные данные и использовать аналитику для принятия быстрых, обоснованных управленческих решений. Главные конкурентные преимущества платформы – высокая скорость доступа к данным и неограниченная горизонтальная масштабируемость, достигаемые за счет датацентричной архитектуры нового поколения. Благодаря использованию собственных и open-source компонентов, а также функционалу Self-Service решение отличается большей гибкостью и низкой стоимостью владения. Luxms BI давно представлено на рынке и с 2017 г. включено в реестр российского ПО.

Александр Тютюнник, директор по развитию бизнеса Luxms: «Сейчас как никогда важно активное взаимодействие вендора и интегратора. Наши общие усилия направлены на то, чтобы продемонстрировать крупному и среднему бизнесу, что на рынке есть качественные отечественные BI-продукты. Глубокое понимание отраслевой специфики и масштабная консалтинговая экспертиза “Норбит” в сочетании с функциональными и технологическими возможностями нашей платформы дадут эффект синергии и смогут улучшить уровень использования и управления данными в российских компаниях.

Роман Гнатко, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Спрос на отечественные BI-решения за последние месяцы заметно вырос. Клиенты ждут от нас комплексного предложения и новых решений в портфеле, которые поддержат развитие бизнеса в меняющихся условиях. Партнерство позволит нам не только предлагать такие инструменты, опираясь на внушительный опыт Luxms, но и развивать собственную практику в этом направлении. На наших серверах развернуты демо-примеры и реализованы тестовые кейсы, поэтому мы уже сейчас можем продемонстрировать все преимущества платформы потенциальным заказчикам».

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Группа компаний Luxms – участник российского рынка бизнес-аналитики на больших данных, поставщик решений на платформе Luxms BI. Платформа предоставляет функциональные и визуальные возможности для создания аналитических решений – от «готовых» дэшбордов для оперативной поддержки принятия решений до развитого функционала self-service.

Компания «Норбит» специализируется на разработке и внедрении решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.