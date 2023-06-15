ГК Luxms и Rubytech разработают витрину для референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта

ИТ-интегратор Rubytech и ГК Luxms дали старт новому совместному проекту — разработке визуального представления данных для сайта-витрины референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта.

Референсная модель импортонезависимого ИТ-ландшафта представляет собой структурированную и ранжированную «витрину» софтверных продуктов и оборудования, доступных на территории России и рекомендованных к использованию для решения бизнес-задач в контексте перехода компаний к технологической независимости. Использование этой модели позволяет адаптировать ИТ-ландшафт под конкретные запросы заказчиков с учнтом уже имеющихся на рынке апробированных российских или Open Source решений и эффективно планировать стратегию цифровой трансформации предприятий.

В рамках совместной работы Rubytech будет использовать платформу Luxms BI, чтобы обеспечить визуализацию данных на сайте-витрине Референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта — model.rubytech.ru. Это поможет пользователям «витрины» более эффективно взаимодействовать с представленной на ней информацией. Данные будут отображаться в виде интерактивных графиков с заданной периодичностью обновления. Благодаря внедрению информативных визуальных инструментов, реализованных на платформе Luxms BI, пользователи смогут ознакомиться с методикой оценки референсной модели, а также получат возможность быстро и корректно интерпретировать данные.

Кроме того, эксперты ГК Luxms в числе первых присоединились к инициативе развития сайта Референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта, дополнив ресурс актуальной информацией о своем продукте. Расширенная версия карточки продукта — платформы бизнес-аналитики Luxms BI — будет представлена в новом масштабном релизе сайта-витрины, который состоится в ближайшее время.

«Мы стремимся сделать так, чтобы витрина Референсной модели стала для наших заказчиков полноценным рабочим инструментом по формированию стратегии дальнейшего развития ИТ. Поскольку Референсная модель постоянно обогащается новыми продуктами и сведениями о доработках существующих решений, очень важно поддерживать ее в актуальном состоянии. Не менее важно сделать так, чтобы данные было удобно считывать, интерпретировать и анализировать. Надеюсь, что уже совсем скоро у пользователей появится возможность конструировать модели на основе представленных на сайте продуктов и решений; импортировать и экспортировать их в автоматическом или полуавтоматическом режимах; а также получать отчеты обо всех изменениях и обновлениях», — комментирует совместную инициативу Дмитрий Басистый, директор департамента стратегии и развития Rubytech.

«В свете современных вызовов и потребностей, Референсная модель играет важную роль в развитии ИТ-ландшафта российских компаний, обеспечивая доступ к широкому спектру инновационных решений. Мы уверены, что наши совместные усилия помогут сделать витрину референсной модели более понятной и информативной, и предоставят пользователям все возможности и инструменты для анализа и интерпретации данных», — отметил Александр Тютюнник, директор по развитию бизнеса ГК Luxms.