В Merlion доступен BITMAIN S19j Pro 104t – оборудование для майнинга Antminer с высоким хешрейтом

Компания Merlion, объявившая 1 июля 2022 г. о начале поставок на российский рынок оборудования для майнинга цифровых валют, сообщает о доступности под заказ ASIC-майнера серии Antminer - S19J Pro 104T. *Это официальный ввоз товара в Россию, с грузовой таможенной декларацией. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

ASIC Antminer S19J Pro 104T – это новейшая версия в самой популярной линейке майнеров S19 от производителя майнингового оборудования Bitmain.

В новинке использованы популярные 7-нанометровые чипы, отличающиеся высоким коэффициентом энергоэффективности. Устройство имеет защиту от повреждений и пыли, есть встроенный блок питания APW-12. Алгоритм хэширования SHA-256 отвечает за добычу BTC, BCH и других криптовалют. От перегрева майнер защищают четыре вентилятора, расположенные на лицевой и торцевой панелях.

ASIC Antminer S19J Pro 104T

Корпус – алюминиевый, легкий и прочный, по форме напоминает системный блок компьютера.

Характеристики: Криптовалюта: BTC / BCH; Алгоритм хэширования: SHA-256; Хэшрейт (скорость): 104 TH/s; Технический процесс: 7 нм; Энергопотребление: 2950 Вт; Уровень шума: 80 дБ; Условия эксплуатации: рабочая температура 40 градусов Цельсия; Количество блоков питания: один; Количество кулеров/вентиляторов: четыре; Размеры: 400х195,5х290 мм; Вес: 14,6 кг; Цвет: серый; Гарантия: шесть месяцев.

ASIC Antminer S19J Pro 104T доступен в Merlion под заказ:

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.