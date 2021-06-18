Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам

Никаких драйверов через Windows Update

Microsoft приняла решение отказаться от распространения драйверов устройств для операционных систем Windows 7 SP1, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 через «Центр обновления Windows» (Windows Update). Соответствующее уведомление опубликовано на портале сообщества Microsoft Tech Community.

Необходимость данного шага в Microsoft объясняют заботой о пользователях упомянутых выше ОС с истекшим сроком поддержки. С 9 мая 2021 г. установка драйверов таким способом может приводить к нежелательным для пользователя последствиям: снижению функциональности ОС или ее невозможности загрузиться.

Это связно с тем, что именно в мае Microsoft окончательно отказалась от использования алгоритма криптографического хеширования SHA-1 (Secure Hash Algorithm) во всех своих системах по причине его недостаточной безопасности в пользу SHA-2. Из-за этого разработчики больше не могут подписывать свои драйверы сертификатами безопасности (TLS/SSL), использующие алгоритм SHA-1 и вынуждены применять SHA-2, который не поддерживается службой Windows Update.

Рядовые пользователи Windows 7 больше не смогут устаналивать драйверы через Windows Update

Таким образом, чтобы обезопасить пользователей устаревших версий Windows и Windows Server от негативных последствий, Microsoft предусмотрительно заблокировала возможность установки новых, несовместимых с Windows Update драйверов.

Стоит также отметить, что корпоративные пользователи Windows 7 SP1 и Windows Server, участвующие в программе расширенных обновлений безопасности (Extended Security Updates), смогут установить новые версии драйверов, к примеру, с помощью «Службы обновления Windows Server» (Windows Server Update Service).

Насколько популярна Windows 7

Windows 7 перестала получать основную поддержку 13 января 2015 г. и сейчас находится на расширенной поддержке. При этом ОС все еще сравнительно популярна, несмотря на то, что число ее пользователей продолжает медленно, но верно сокращаться.

Так, согласно данным сервиса Statcounter по состоянию на май 2021 г., «семеркой» продолжает пользоваться 15,52% владельцев ПК под управлением ОС семейства Windows. Безусловным лидером является Windows 10, ее доля на рыке Windows-систем немного не дотягивает 79%. На долю Windows 8 и 8.1 суммарно приходится 4,71%, а легендарная XP и Visa могут похвастаться показателями в 0,6% и 0,25% соответственно.

Прекращение поддержки «семерки»

О намерении прекратить поддержку Windows 7 в начале 2020 г., Microsoft сообщила еще в 2017 г., настоятельно порекомендовав пользователям, особенно корпоративным, своевременно перейти на Windows 10.

Основной период поддержки операционных систем Microsoft включает выпуск обновлений безопасности, исправление ошибок и добавление новых функций. Он продолжается в течение пяти лет со дня релиза системы или двух лет после выхода следующей версии продукта.

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В период расширенной поддержки Microsoft продолжает выпускать обновления безопасности, но техническая поддержка и исправление ошибок осуществляются уже только на платной основе, и эта опция доступна только для корпоративных клиентов. Домашние пользователи в период расширенной поддержки продолжают получать только обновления безопасности.

В сентябре 2018 г. Microsoft анонсировала специальную программу для владельцев корпоративных лицензий на Windows 7 редакций Enterprise и Pro, в рамках которой последние смогут получать расширенные обновления безопасности (ESU) Windows 7 и после истечения срока расширенной поддержки ОС, вплоть до января 2023 г. ESU планировалось предоставлять на платной основе с ежегодным увеличением стоимости услуги, причем платить клиенту необходимо за каждое устройство с Windows 7 в отдельности.

В феврале 2019 г. Microsoft раскрыла стоимость подписки на ESU: для владельцев редакции Enterprise она составила $175 ($25 в 2020 г., $50 в 2021 г. и $100 в 2022 г.), пользователям Windows 7 Pro пришлось заплатить $350 ($50, $100 и $200 соответственно).

В октябре 2019 г. стало известно, что представители малого и среднего бизнеса смогут получить доступ к апдейтам по истечении срока расширенной поддержки ОС наравне с обладателями корпоративных лицензий. Подписка на ESU доступна клиентам Microsoft с декабря 2019 г.

В ожидании Windows 11

В июне 2021 г., как писал CNews, в Сети появился образ одной из ранних версий предполагаемой Windows 11, которая существенно отличается от предшественницы, во всяком случае визуально.

Microsoft оперативно отреагировала на вероятную утечку, опубликовав в Twitter сообщение о том, что это только начало, предложив внимательно следить за анонсами 24 июня 2021 г. – именно на этот день назначена премьера новой ОС. Ожидается, что доступ к новинке откроется осенью 2021 г. По данным портала XDA Developers, пользователям Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 предложат бесплатную миграцию на Windows 11.

Выход масштабного обновления Windows был анонсирован в конце мая 2021 г. в рамках конференции для разработчиков Microsoft Build 2021. Тогда главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) рассказал о том, что предстоящий апдейт станет «одним из наиболее значимых за последнее десятилетие», а также отметил, что лично пользовался новой системой в течение нескольких месяцев и пребывает в восторге от нее.