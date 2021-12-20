Merlion и vivo объявили о начале сотрудничества

Vivo объявила о начале сотрудничества с российским широкопрофильным дистрибьютором Merlion. Новое партнерство будет способствовать увеличению представленности смартфонов и аксессуаров производителя в широком канале продаж по всему региону.

«Наша ключевая задача в 2022 г. – сделать высокотехнологичные решения vivo доступными как можно большему числу россиян, – отметил Сергей Уваров, коммерческий директор компании vivo. – Мы верим, что экспертиза Merlion позволит нам предоставить покупателям самые широкие возможности для приобретения смартфонов нашей компании».

«Статус официального дистрибьютора vivo открывает для нас и наших партнёров ряд преимуществ. Начатое сотрудничество позволит обеспечивать постоянное наличие на складе полного спектра продукции вендора, поддерживать в канале эффективную ценовую политику, транслировать партнерам маркетинговые инициативы для продвижения смартфонов vivo и увеличения представленности их в ритейле по всей стране», – сказала Татьяна Скокова, директор дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion.

Согласно данным исследовательской компании Canalys, по результатам III квартала 2021 г. vivo заняла четвертое место в мире по объему поставок смартфонов с долей рынка в 10%. Во II квартале текущего года vivo возглавила рынок смартфонов в Китае, согласно данным IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, и продолжает удерживать высокие темпы роста по всему миру.

На данный момент компания vivo обладает разветвленной сетью продаж в более чем 50 странах и регионах, продукты компании уже оценили более 400 млн пользователей по всему миру.