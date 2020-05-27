Merlion будет поставлять в Россию весь ассортимент продукции Apple

Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и Apple подписали дополнительное соглашение в рамках действующего контракта, которое включает поставку всей продукции вендора. Новый этап сотрудничества поможет укрепить позиции Merlion на российском рынке электроники как в корпоративном сегменте, так и в потребительском.

По новому соглашению компания Merlion будет поставлять: смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры и ноутбуки Mac, умные часы Apple Watch, музыкальные плееры iPod, телевизионные приcтавки Apple TV, наушники Beats и аксессуары под торговой маркой Apple. Исключение составляют произведенные на заказ версии некоторых продуктов.

Татьяна Скокова, директор дивизиона широкопрофильной дистрибуции Merlion, сказала: «Мы рады новому этапу партнерства с компанией Apple, который позволит нам увеличить ассортимент продукции вендора до максимального уровня. Merlion всегда стремится расширять и развивать портфель продуктов и услуг, чтобы предоставлять партнерам как можно больше возможностей для выбора».