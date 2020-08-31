Acer и Merlion объявили об эксклюзивном старте продаж линейки компьютерных аксессуаров для офиса и домашних ПК

Производитель компьютерной техники Acer и Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, расширили свое сотрудничество. Merlion получил право эксклюзивных продаж новых серий компьютерных аксессуаров: компьютерные мыши, клавиатуры и презентеры.

Проводные мыши получили точные оптические сенсоры, эргономичную форму, которая подойдет как правшам, так и левшам, а также порадует отличным соотношением цена/качество. Линейка беспроводных мышей включает в себя модели с широкой функциональностью и разнообразным дизайном, что дает покупателям возможность выбрать оптимальную модель под свои запросы.

Проводные и беспроводные модели клавиатур Acer выглядят современно и выполнены в минималистичном дизайне. При желании есть возможность выбрать сразу готовый беспроводной набор из клавиатуры и мыши, и также купить презентер для публичных выступлений. Беспроводной эргономичный презентер Acer действует на расстоянии до 30 метров, поэтому его можно использовать в больших переговорных и конференц-залах.

«За время нашего сотрудничества Merlion зарекомендовал себя как надежный партнер, поэтому расширение ассортимента и эксклюзивная дистрибуция новых категорий товаров под брендом Acer является ответственным шагом и новым этапом нашего взаимодействия», – сказал генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко.

«Бренд Acer в нашем портфеле много лет является одним из самых востребованных со стороны партнеров (как реселлеров, так и ритейлеров), – сказала Татьяна Скокова, директор дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion. – Мы давно и успешно на правах официального дистрибьютора Acer поставляем на российский рынок самые разные продуктовые категории: ноутбуки, планшеты, компьютеры, проекторы, мониторы. Постоянно занимаемся развитием продаж, активно продвигаем продукцию Acer в канале и на российском рынке, транслируем своим партнерам все инициативы вендора. Уверена, что в качестве эксклюзивного дистрибьютора компьютерных аксессуаров Acer мы будем еще более эффективны и результативны как для наших партнеров, так и для для вендора».