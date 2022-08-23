Merlion стала официальным дистрибьютором Absen

Merlion и Absen, поставщик светодиодных дисплеев для внутреннего, наружного и арендного применения, объявили о подписании дистрибьюторского соглашения. Соглашение вступило в силу 1 августа 2022 г., срок действия – год с возможностью пролонгации.

В настоящий момент в качестве официального дистрибьютора Merlion готов предложить своим партнерам три серии светодиодных дисплеев вендора. Absen NX – универсальные интерьерные модели для коммерческого использования с соотношением сторон 16:9, с продуманным дизайном, выпускаемые в двух версиях яркости и с шагами пикселя 3.7/2.5/1.8/1.5. Серия Absen iCon 3.0 – all-in-one решение «под ключ» для установки в конференц-залах и переговорных комнатах, с двумя вариантами установки (напольная мобильная стойка или настенный монтаж) и с тремя диагоналями: 110/138/165 дюймов. Установка дисплеев Absen iCon 3.0 от извлечения из коробки до включения и начала использования одним специалистом занимает всего около двух часов. A27 Plus – дисплеи с высокими яркостью, контрастностью, качеством изображения (CrystalView-технология). Они имеют гибкую конфигурацию, отличаются ровностью и однородностью экрана (технология калибровки A3C+ Absen 3rd Generation Calibration Technology).

«Начало сотрудничества с вендорами-лидерами в своей сфере всегда выглядит многообещающе и перспективно. Уверена, что с Absen будет так же и мы быстро увидим первые результаты работы, – отметила Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion. – Вместе с вендором мы намерены оказывать поддержку и содействие партнерам в их проектной деятельности. Более того, в России мы планируем создать стек дисплеев Absen серий NX, iCon 3.0 и A27 Plus и это позволит нам сократить сроки поставок партнерам до минимума».

Виктория Су, директор департамента рынка России и СНГ, Absen, сказала: «Merlion – один из крупнейших дистрибьюторов в сегменте Pro AV. Мы рады подписанию соглашения и планируем вести плодотворное сотрудничество, увеличивать долю присутствия бренда Absen в России в проектах разного уровня».

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Первая партия дисплеев Absen серий NX, iCon 3.0 и A27 Plus поступит на склад Merlion в октябре 2022 г.