Merlion стал официальным дистрибьютором смартфонов Haier в России

Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и Haier, китайский производитель бытовой техники, разрабатывающий собственную линейку электроники, подписали дистрибьюторское соглашение. В качестве официального дистрибьютора Merlion будет выводить на российский рынок смартфоны Haier и, благодаря своему широкому каналу продаж (свыше 7,5 тыс. партнеров), продвигать эти недорогие и стильные устройства с отличными техническими характеристиками.

«Рынок смартфонов остается одним из очень динамичных сегментов в ИТ-отрасли, и подтверждает это тот факт, что самые продаваемые интернет-товары в России – планшеты и смартфоны, – сказала Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" компании Merlion. – Мы уверены в хорошем старте и успешном дальнейшем сотрудничестве с таким сильным производителем, как Haier, ведь мы умеем работать с этим продуктом: товарная категория "смартфоны" в объеме наших продаж – на втором месте. Стоит отметить, что значимая часть нашего канала продаж – это ритейлеры компьютерной и бытовой техники, федеральные розничные сети, телеком-ритейл, для которых продажа мобильных устройств является одним из ключевых направлений бизнеса. Со своей стороны, мы в качестве официального дистрибьютора обеспечим доступность партнерам смартфонов на складе и совместно с вендором намерены разработать систему поддержки продаж с помощью маркетинговых активностей, направленных как на партнеров, так и на конечных потребителей».

В ближайшее время, именно благодаря партнерам Merlion, на полках и онлайн-витринах российских магазинов будут представлены все серии смартфонов Haier: флагманская Infinity – с каплевидным вырезом камеры и тонкими рамками дисплея, которые обеспечивают ощущение «безграничного» экрана, Elegance – для тех, кому одинаково важны дизайн и функциональность, Power – телефоны с долгим временем работы, оснащенные батареями высокой емкости, а также модели базовой серии Haier Alfa по доступной цене.

Отдельное внимание стоит уделить защищенным от воды и пыли смартфонам Titan – устройствам с современными характеристиками (NFC, ИИ-камеры), которые выдерживают жесткие условия эксплуатации и воздействия окружающей среды.

Ширина линейки в доступном ценовом сегменте (в среднем от 2,5 тыс. руб. для смартфона начального уровня до 10 тыс. руб. за флагман) и высокое качество продукта – это факторы, которые будут влиять на потребительский спрос, считают в Merlion.