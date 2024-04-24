В России создан беспилотник для подводного разминирования

На телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) выдано классификационное свидетельство. Этот робот обладает достаточной мощностью и функциональностью для выполнения различных задач на глубине. Он может применяться в поисковых операциях, осмотре объектов и участвовать в спасательных мероприятиях.

Характеристики аппарата

Российский морской регистр судоходства (РМРС) в рамках услуги по классификации необитаемых подводных аппаратов (НПА) выдал классификационное свидетельство на телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) «Марлин-КН» производства АО «Тетис Про». Об этом 16 апреля 2024 г. сообщила пресс-служба классификационного общества.

«Марлин-КН» является улучшенной версией модели «Марлин-350», которая была официально принята на вооружение Министерства обороны России для использования на тральщиках Военно-морского флота (ВМФ) России. Этот робот способен обнаруживать и идентифицировать объекты на глубине до 350 м, применяться в поисковых, осмотровых и спасательных операциях, а также уничтожать мины.

Подводный аппарат «Марлин-КН» имеет длину около одного метра, весит всего 50 кг и может функционировать в температурном диапазоне от -20℃ до +50℃. Стандартная глубина для робота аппарата составляет 350 м, а скорость движения составляет приблизительно 2,5 уз. или 5 км/ч. Этот аппарат движется и маневрирует с помощью шести двигателей.

Tetis-pro В России выпустили подводный беспилотник «Марлин-КН»

Команды для управления «Марлин-КН» передаются на беспилотный подводный аппарат по специальному кабелю. По этому кабелю операторы получают телеметрические данные и изображение от системы расположенной на аппарате, а также от датчиков и камер. Интегрированное изображение выводится на дисплей, на него накладываются текущие параметры и местоположение дрона на морском участке.

Вручения свидетельства

По данным РМРС, новое направление классификации создано и внедрено на апрель 2024 г. в ответ на запрос со стороны индустрии на систематизацию и упорядочивание технических требований, обеспечивающих безопасную эксплуатацию НПА. Развитие направления идет в тесном сотрудничестве с участниками рынка морской робототехники, что способствует совершенствованию нормативной базы, отвечающей запросам большинства клиентов РМРС.

Со слов начальника управления сертификации РМРС Алексея Тимощука, практический опыт РМРС в области технического наблюдения за НПА, обитаемыми подводными аппаратами (ОПА) и судовыми водолазными комплексами (СВК) в совокупности с деятельностью по развитию и совершенствованию нормативной базы РМРС. Предоставление клиентам РМРС обратной связи, будет способствовать динамичному развитию отрасли морской робототехники с 2024 г. в целом.

АО «Тетис Про» 15 января 2024 г. первой в России получила два классификационных свидетельства РМРС на НПА с присвоением класса РС, КМ(*) ROV 350 Light. Тип НПА: ТНПА «Марлин-КН» свидетельство № 24.42.01.00003.412 и ТНПА «Марлин-КН» свидетельство № 24.42.01.00009.412. По результатам освидетельствования установлено, что НПА соответствует требованиям «Правил классификации и постройки необитаемых подводных аппаратов» за 2023 г. и «Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов» за 2023 г.

НПА

Водные транспортные средства, не требующие экипажа или бортового пилота, бывают самых разных форм и размеров, что определяется главным образом предполагаемым применением. От небольших и портативных аппаратов с дистанционным управлением до крупных беспилотных надводных кораблей — для любых нужд и бюджета найдется беспилотный надводный аппарат (БПЛА) или НПА.

С 2000 г. в различных странах, занимающих ведущее положение в области морских технологий, было создано свыше 13 тыс. самоходных НПА для решения широкого круга задач. Эти аппараты на апрель 2024 г. уже продемонстрировали свою эффективность при выполнении аварийно-спасательных, обзорно-поисковых, научно-исследовательских и других видов работ. НПА – одна из наиболее важных и быстропрогрессирующих областей микроробототехники. Но динамика развития этого направления во многом обусловлена современными электронными технологиями.

Современные НПА представляют собой отдельный класс робототехнических объектов с присущими им задачами, особенностями технологии, составом систем и функциональными свойствами. При всем разнообразии НПА, по целевому назначению, массогабаритным характеристикам, конструктивному облику, типу энергосиловой установки и т.д., общепризнанной классификации в этом классе робототехники еще не сложилось.

НПА, также иногда называемые автономными подводными аппаратами (АНПА), могут выполнять подводные миссии без вмешательства человека. Они могут следовать по заранее определенному маршруту и даже имеют ограниченные возможности принятия решений. Примером может служить инспекция трубопровода, при которой некоторые НПА могут автоматически находить трубопровод и следовать за ним. НПА может вести видеосъемку трубопровода в высоком разрешении и при этом избегать столкновения с некоторыми препятствиями.

Мировыми лидерами в разработке и производстве являются США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Япония и Норвегия. Наиболее интенсивно автономные аппараты разрабатываются и производятся в интересах оборонных ведомств этих государств.

Дальнейшая разработка и совершенствование таких аппаратов может привести к появлению аппаратов с все более возрастающей полезной нагрузкой и более разнообразным функционалом.

РМРС

РМРС на протяжении своей истории с 1913 г. активно работает в различных сферах морской промышленности, направленных на обеспечение высоких стандартов безопасности для людей на море, безопасного плавания судов, надежной перевозки грузов и сохранения окружающей среды. В качестве классификационного общества, РС разрабатывает и внедряет меры и стандарты, способствующие предотвращению загрязнения и улучшению экологической обстановки.

РМРС на 2024 г. проводит техническое обслуживание, включая рассмотрение документации, наблюдение за судами и плавучими сооружениями, выдачу документов и свидетельств, обмеры и сертификацию продукции, производств, систем менеджмента качества, экологии и безопасности в соответствии с международными стандартами ISO. РМРС выполняет техническое наблюдение за контейнерами для генеральных грузов, изотермическими контейнерами, контейнерами-цистернами, контейнерами-платформами, офшорными контейнерами и др., предоставляет услуги по подтверждению соответствия тары для опасных грузов.