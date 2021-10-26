Разделы

Бизнес Кадры
|

В «Яндексе» назначен директор по устойчивому развитию

У «Яндекса» появился директор по устойчивому развитию. Им стал Дмитрий Иванов, один из создателей проекта по поддержке благотворительных фондов «Помощь рядом».

Задача Дмитрия — координировать социальные и экологические инициативы разных подразделений компании. Он будет участвовать в развитии уже существующих проектов, в первую очередь «Помощи рядом» и образовательных программ, и искать новые ниши, где можно задействовать потенциал «Яндекса» в интересах общества и окружающей среды.

«Статус крупной технологической компании обязывает нас более системно подходить к вопросам влияния «Яндекса» на внешний мир. Мы составили ESG-повестку, чтобы лучше понимать, в какие сферы жизни мы уже вносим существенный вклад, а где можем быть полезны в перспективе. Директор по устойчивому развитию будет помогать командам в разных частях «Яндекса» соотносить повестку с конкретными продуктовыми планами. Дмитрий, который работает в компании с 2003 г. и имеет большой опыт управления проектами, идеально подходит на эту роль», — сказал управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян.

Дмитрий Иванов на протяжении десяти лет руководил продуктовыми менеджерами «Яндекса» и внёс вклад в создание многих популярных сервисов компании. В 2015 г. он стал директором «Яндекс.дзена» — под его руководством «Дзен» из внутреннего стартапа превратился в популярную блог-платформу. Также Дмитрий курирует проект «Помощь рядом» с момента его появления в 2020 г.

«Яндекс» представил повестку устойчивого развития в мае 2021 г. В ней перечислены направления в экологической и социальной сферах и в сфере корпоративного управления (Environmental, Social and Corporate Governance, ESG), которые компания считает для себя приоритетными. Часть из них, например, образование, — традиционные для «Яндекса», а часть, например, сокращение углеродного следа, — относительно новые. О том, что уже сделано в этих направлениях, «Яндекс» рассказывает в специальном отчёте — он выходит раз в год.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Составлен список ИТ-вакансий России с самой высокой зарплатой. Топ-10

«Наследного принца» Samsung поймали на злоупотреблении препаратом, убившим Майкла Джексона

Американский менеджер сядет в тюрьму на 20 лет за классический ИТ-шный схематоз

Экс-главу «Билайна» допросят по делу о мошенничестве и взятках российским чиновникам

В России закрыто знаковое уголовное дело о плагиате софта, по которому разработчику грозила тюрьма

Microsoft гигантскими темпами расширяет штат по всему миру, но массово увольняет россиян

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж

Лучшие ультразвуковые увлажнители: выбор ZOOM

Как записывать конференции в Zoom и других видеочатах

Показать еще

Наука

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото
Показать еще