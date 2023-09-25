Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «Маркет деливери» теперь можно округлить сумму чека в пользу благотворительных фондов

В «Маркет деливери» теперь можно настроить округление суммы чека в пользу благотворительных фондов — сервис начал участвовать в социальном проекте «Яндекса» «Помощь рядом». Округление автоматически увеличивает стоимость заказа до круглого числа — например, с 395 до 400 руб. Деньги, собранные таким образом, идут на нужды некоммерческих организаций-партнеров «Помощи рядом» — в том числе на закупку товаров первой необходимости. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Округление можно настроить в приложении или на сайте «Маркет деливери» Шаг округления пользователь выбирает сам — 10, 50 или 100 руб. Если эта функция включена в приложении, сумма чека автоматически округляется в большую сторону с выбранным шагом округления. Например, заказ на 255 руб. округлится до 300. А если сумма в чеке и так круглая — к примеру, 250 руб., — дополнительного списания не будет. Округление можно отключить в любой момент.

Деньги перечисляются в «Помощь рядом» каждый раз, когда пользователь делает в «Маркет деливери» заказ с округлением. Собранные средства идут на закупку необходимых благотворительным фондам продуктов и товаров первой необходимости. Кроме того, фонды могут получить бесплатный доступ к сервисам «Яндекса», к программе бесплатных поездок на такси, а также гранты на социальную рекламу. Такая поддержка снижает финансовую нагрузку на фонды, и они закрывают свои базовые потребности, фокусируясь на развитии организации, новых проектах фонда и подопечных.

В сентябре 2023 г. число пользователей, подключивших округление, превысило 1 млн. Ежемесячно опцию используют около 1,4 млн раз. С момента появления возможности было округлено более 58 млн чеков на общую сумму 408 млн руб. «Яндекс» ежемесячно добавляет 12 млн рублей к собранным c округлений средствам.

***

«Маркет деливери» — сервис доставки готовой еды, продуктов, электроники, косметики, бытовой химии, лекарств и других товаров на все случаи жизни от 25 минут. Сервис сотрудничает с более чем 50 торговыми сетями непродовольственных товаров. На «Яндекс маркете» тоже можно оформить заказ товаров с «Маркет деливери» — их привезут с быстрой доставкой, они отмечены значком черного страуса. До 5 июня 2023 г. «Маркет деливери» назывался Delivery Club и вошел в экосистему «Яндекса» в сентябре 2022 г.

Благотворительный фонд «Помощь рядом» — это инфраструктурный фонд, помогающий некоммерческим организациям системно решать социальные проблемы с помощью технологий. Программы фонда направлены на помощь НКО с организацией поездок для подопечных и специалистов, закупкой товаров и использованием современных подходов к цифровой рекламе и ИТ‑сервисам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне не хотят прощаться с зарубежными почтовыми сервисами даже под страхом нарушения закона. Популярность Gmail зашкаливает

Microsoft вывалила в общий доступ 38 терабайт данных своих сотрудников, включая пароли и конфиденциальную информацию

Власти США требуют раскрыть подробности о людях, которые незаметно помогают думать искусственному интеллекту

RuStore радикально упростил жизнь разработчикам. Им больше не нужно искать ошибки в приложении, магазин найдет их сам

Кадровики: Резюме, написанное нейросетью, делает только хуже. Шансы получить работу снижаются

Власти запрещают продавать виртуальные мобильные номера, через которые выманивали деньги у россиян

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus PRU.03.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

11 функций WhatsApp, о которых не все знают

Обзор HIPER EasyView HS2401: безрамочный монитор начального уровня

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще