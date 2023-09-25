В «Маркет деливери» теперь можно округлить сумму чека в пользу благотворительных фондов

В «Маркет деливери» теперь можно настроить округление суммы чека в пользу благотворительных фондов — сервис начал участвовать в социальном проекте «Яндекса» «Помощь рядом». Округление автоматически увеличивает стоимость заказа до круглого числа — например, с 395 до 400 руб. Деньги, собранные таким образом, идут на нужды некоммерческих организаций-партнеров «Помощи рядом» — в том числе на закупку товаров первой необходимости. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Округление можно настроить в приложении или на сайте «Маркет деливери» Шаг округления пользователь выбирает сам — 10, 50 или 100 руб. Если эта функция включена в приложении, сумма чека автоматически округляется в большую сторону с выбранным шагом округления. Например, заказ на 255 руб. округлится до 300. А если сумма в чеке и так круглая — к примеру, 250 руб., — дополнительного списания не будет. Округление можно отключить в любой момент.

Деньги перечисляются в «Помощь рядом» каждый раз, когда пользователь делает в «Маркет деливери» заказ с округлением. Собранные средства идут на закупку необходимых благотворительным фондам продуктов и товаров первой необходимости. Кроме того, фонды могут получить бесплатный доступ к сервисам «Яндекса», к программе бесплатных поездок на такси, а также гранты на социальную рекламу. Такая поддержка снижает финансовую нагрузку на фонды, и они закрывают свои базовые потребности, фокусируясь на развитии организации, новых проектах фонда и подопечных.

В сентябре 2023 г. число пользователей, подключивших округление, превысило 1 млн. Ежемесячно опцию используют около 1,4 млн раз. С момента появления возможности было округлено более 58 млн чеков на общую сумму 408 млн руб. «Яндекс» ежемесячно добавляет 12 млн рублей к собранным c округлений средствам.

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«Маркет деливери» — сервис доставки готовой еды, продуктов, электроники, косметики, бытовой химии, лекарств и других товаров на все случаи жизни от 25 минут. Сервис сотрудничает с более чем 50 торговыми сетями непродовольственных товаров. На «Яндекс маркете» тоже можно оформить заказ товаров с «Маркет деливери» — их привезут с быстрой доставкой, они отмечены значком черного страуса. До 5 июня 2023 г. «Маркет деливери» назывался Delivery Club и вошел в экосистему «Яндекса» в сентябре 2022 г.

Благотворительный фонд «Помощь рядом» — это инфраструктурный фонд, помогающий некоммерческим организациям системно решать социальные проблемы с помощью технологий. Программы фонда направлены на помощь НКО с организацией поездок для подопечных и специалистов, закупкой товаров и использованием современных подходов к цифровой рекламе и ИТ‑сервисам.