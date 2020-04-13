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«Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» расширяет проект «Помощь рядом» для помощи медицинским и социальным службам, которые сейчас мобилизуются в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. С сегодняшнего дня компания помогает в организации поездок медикам в Санкт-Петербурге, Нижнекамске и Ярославле, а также запускает проект помощи в организации поездок для доноров крови в 21 городе.

В рамках помощи медицинскому персоналу в каждом из 3 новых городов «Яндекс» договаривается о формировании отдельного парка автомобилей, водители которого совершают поездки только по вызовам медиков. Пациенты вызывают врачей на дом привычным для себя способом (звонком в больницу), а врачи и социальные работники заказывают автомобиль с водителем через специальный тариф «Медик» в приложении «Яндекс.Такси». Водители подключаются к парку и выполняют социально важные заказы по собственному желанию — принимать другие заказы в это время они не могут. Все задействованные автомобили проходят регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование.

Проект по организации поездок для врачей ранее был уже запущен в Казани, Нижнем Новгороде и Махачкале. Благодаря этому медицинские работники в этих городах смогли посетить больше 10 тысяч пациентов на дому — теперь врачи успевают посетить в 2 раза больше пациентов в день.

Проект помощи донорам крови запускается в партнерстве с ассоциацией DonorSearch сразу в 21 городе: Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Махачкале, Нальчике, Самаре, Кемерове, Саранске, Барнауле, Уфе, Саратове, Владимире, Краснодаре, Улан-Удэ, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Казани, Петрозаводске, Ростове-на-Дону и Горно-Алтайске. Яндекс предоставит DonorSearch промокоды на поездки, которые ассоциация будет передавать донорам крови. Доноры смогут пользоваться ими для поездок в донорские центры и обратно. Полный список донорских центров доступен на сайте donorsearch.org.

Компания продолжает помогать медицинским и социальным службам, которые испытывают повышенную нагрузку в условиях распространения вируса. Нуждающиеся в помощи службы и некоммерческие организации могут отправить запрос на странице help.yandex.ru.

«Помощь рядом» — социальный проект «Яндекса». Проект был запущен для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые многократно возросла в период пандемии коронавируса. В рамках проекта «Яндекс» организует поездки медицинских работников на вызовы на дому, доставляет продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус. На старте проекта компания вложила в него 250 миллионов рублей, которые пошли на переоборудование машин выделенных парков, отладку логистики, регулярную дезинфекцию машин, оплату поездок водителей и другие расходы, требующиеся для обеспечения безопасности здоровья водителей, врачей и социальных работников.



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