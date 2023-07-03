В «Самокатах Яндекс Go» теперь можно округлять чеки в помощь благотворительным фондам

Функция работает для всех поездок сервиса, в городах присутствия сервиса аренды самокатов — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В сервисе появилась возможность помогать благотворительным фондам, просто оплачивая свои поездки на самокатах. Для этого достаточно включить округление чеков в личном меню приложения «Яндекс Go» в разделе «Помощь рядом».

Округление стоимости поездок на самокате происходит автоматически до ближайшего числа, кратного 10, 50 или 100 — на выбор. Например, если поездка стоила 223 руб., она округляется до 230 руб. На первый взгляд, 7 рублей — небольшая сумма, но пользователей, подключивших функцию, сегодня уже больше 940 тыс. Недавно фонд «Помощь рядом» выпустил годовой отчет – так, в 2022 году благодаря округлению пользователей удалось собрать 177 млн руб., еще 113 млн руб. составил вклад «Яндекса».

«Помощь рядом» дает возможность быть частью неравнодушного сообщества и вносить свой вклад в развитие системной благотворительности. Округление может стать хорошей привычкой для молодой и активной аудитории, а также стартом для их дальнейшего участия в социальных и благотворительных проектах», — отметил руководитель сервиса «Самокаты Яндекс Go» Леонид Ясиновский.

Помимо «Самокатов», округление уже действует в других сервисах, заказы в которых доступны пользователям в приложении «Яндекс Go»: «Такси», «Еде», «Лавке», «Маркете», а также «Заправках». Собранные с помощью округления средства идут на помощь более чем 400 фондам. Для их подопечных, которым тяжело самостоятельно передвигаться по городу, Такси организует бесплатные поездки, а «Лавка», «Еда» и «Маркет» — помогают с закупкой товаров и продуктов.

Включить функцию можно в разделе «Помощь рядом» или личном кабинете в приложении «Яндекс Go», обновив его до последней версии. Далее выберите «Управление округлением» и настройте округление для сервиса «Самокаты».