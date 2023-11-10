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На «Яндекс маркете» появились товары от благотворительных фондов и их подопечных

На «Яндекс маркете» покупатели теперь могут заказать товары, которые создали благотворительные фонды и их подопечные. Это новая совместная инициатива маркетплейса и социального проекта «Яндекса» «Помощь рядом». Товары можно посмотреть в разделе «Ремесла» Универмага «Маркета». Среди них — сувениры, необычные футболки, аксессуары, украшения для дома и др. Деньги от продаж пойдут на поддержку благотворительных фондов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Инициатива призвана поддержать НКО и их подопечных: например, организации получат льготные условия на размещение и хранение товаров. А у пользователей «Яндекса» появится доступ к уникальным товарам, созданным с любовью и заботой. Таким образом, фонды смогут получить дополнительный доход для развития и помощи тем, кто в ней нуждается. К инициативе уже подключились 10 благотворительных организаций.

«Запуск витрины с товарами от благотворительных фондов и организаций — важный проект для "Яндекс маркета". Мы стремимся, чтобы у наших покупателей был не только широкий выбор товаров, но и возможность стать частью благотворительных инициатив. Два года назад мы запустили округление стоимости заказов в пользу НКО, и появление витрины стало логичным шагом развития благотворительности на "Маркете"», — сказала Екатерина Положенцева, руководитель проекта «Ремесла» на «Яндекс маркете».

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На «Маркете» действуют особые условия для некоммерческих организаций — льготное хранение на складах сервиса, а также поддержка всех организационных процессов: от логистики до продвижения витрины на маркетплейсе. Продукция фондов попадет в ассортимент распродаж 11.11 и «Черной пятницы» на «Маркете» — это поможет фондам познакомить с товарами больше покупателей.

В поддержку инициативы на «Маркете» появилась лимитированная коллекция футболок. Их дизайн помогли разработать известные блогеры и предприниматели. На футболках размещены цитаты, которые девушки посвятили благотворительности и конкретному фонду. Коллекция доступна в разделе «Ремесла» Универмага «Маркета». Деньги от продажи футболок пойдут на поддержку фондов-участников.

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