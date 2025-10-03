«Яндекс» добавил на карту 3D-модели редких животных России

К Всемирному дню защиты животных в «Яндекс Картах» появились 3D-модели 15 редких животных, обитающих на территории России. Найти их можно на карте в регионах, где представлены эти виды. У всех моделей есть информационные карточки — они расскажут об изображеённых животных и о благотворительных организациях, которые им помогают, — партнерах фонда «Яндекса» «Помощь рядом». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В трехмерном изображении на карте можно увидеть белого медведя, северного оленя, амурского тигра, манула, афалину, западнокавказского тура, путоранского снежного барана, зубра, соболя, сивуча, русскую выхухоль, лошадь Пржевальского, снежного барса, нерпу и бурого медведя. Чтобы найти этих животных, нужно приблизить и рассмотреть карту в местах их обитания — например, на территории заповедников Приморского, Забайкальского, Красноярского краёв, на побережье Байкала и в Сахалинской области.

Если нажать на модель, откроется карточка с информацией о животном — описание, интересные факты и фото. Также в карточках есть ссылки на страницы благотворительных организаций, которые помогают редким видам: «Озеро Байкал», «Природа и люди» и «Возрождение природы». Чтобы рассмотреть трёхмерные модели со всех сторон, в веб-версии Карт достаточно нажать кнопку 3D. В мобильном приложении нужно провести двумя пальцами вверх по экрану смартфона.