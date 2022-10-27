В «Яндекс заправках» появилась возможность округлять чеки в помощь благотворительным фондам

«Яндекс заправки» присоединились к проекту «Помощь рядом». Теперь автовладельцы могут поддержать благотворительные фонды, просто оплачивая топливо на подключенных к «Заправкам» АЗС. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы начать помогать, достаточно включить округление. Тогда сумма чека будет автоматически увеличиваться до ближайшего числа, кратного 10, 50 или 100 — как выберет пользователь. Разница поступит в «Помощь рядом». Собранные средства пойдут на оплату такси для подопечных фондов, которым сложно пользоваться общественным транспортом.

«Округление — это благотворительность через обыденные действия. Пользователи “Яндекса” могут поддерживать фонды, делая покупки в интернете, заказывая еду и совершая поездки на такси, а теперь — еще и заправляя машину. Чем проще людям вписать добрые дела в повседневную жизнь, тем шире круг помогающих. Небольшие, но регулярные пожертвования обеспечивают фондам возможность стабильно работать и строить планы на будущее», — сказал директор «Помощи рядом» Илья Шаров.

Включить округление можно на экране оплаты, в разделе «Помощь рядом» в приложении Заправки или в личном кабинете на сайте проекта. В ближайшем будущем округление станет доступно тем, кто заправляется через «Яндекс карты» и «Навигатор».

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«Яндекс заправки» — это сервис, который помогает водителям во всем, что связано с топливом и АЗС. В нем можно сравнить цены на разных заправочных станциях, оплатить заправку и оставить чаевые, не покидая автомобиль. К «Заправкам» подключено около 8500 АЗС, которые работают в разных частях страны.

Социальный проект «Яндекса» «Помощь рядом» помогает 378 благотворительным фондам: организует транспорт для их подопечных, содействует с закупками необходимых товаров, бесплатно предоставляет доступ к сервисам «Яндекса» для бизнеса и выдает гранты на размещение социальной рекламы. Проект финансируется из средств «Яндекса» и пожертвований, собранных с помощью округления — его уже включили более 750 тыс. пользователей.