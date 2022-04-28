VK Company Limited представила неаудированную отчетность за I квартал 2022 года

VK Company Limited опубликовала неаудированную отчетность в соответствии со стандартами МСФО и сегментные финансовые данные за I квартал, завершившийся 31 марта 2022 г.

Общая скорректированная выручка компании за I квартал 2022 г. выросла на 9% год к году и составила 30902 млн руб. Общая выручка по МСФО выросла на 10% год к году — до 30577 млн руб.

Общая скорректированная EBITDA компании за I квартал 2022 г. сократилась на 51% год к году — до 2961 млн руб.

Общий скорректированный чистый убыток компании за I квартал 2022 г. составил 7370 млн руб., против 998 млн руб. общего скорректированного чистого убытка за I квартал 2021 г. Этот показатель включает результаты ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий: СП «O2O»: 5104 млн руб. в I квартале 2022 г. против 3 313 млн руб. в I квартале 2021 г., в том числе 1763 млн руб. от «Ситимобила» в I квартале 2022 г. против 1278 млн руб. в I квартале 2021 г.; СП «AliExpress Россия»: 828 млн руб. в I квартале 2022 г. против 478 млн руб. в I квартале 2021 г.; «Учи.ру»: 37 млн руб. в I квартале 2022 г. против 46 млн руб. в I квартале 2021 г.; «Умскул»: 69 млн руб. в I квартале 2022 г. (компания приобрела 25-процентную долю в октябре 2021 г.).

Общий чистый убыток компании по МСФО за I квартал 2022 г. составил 54907 млн руб., против 2457 млн руб. общего чистого убытка по МСФО за I квартал 2021 г. Этот показатель включает результаты ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий: СП «O2O»: 9301 млн руб. в I квартале 2022 г. против 3495 млн руб. в I квартале 2021 г., в том числе 5365 млн руб. от «Ситимобила» в I квартале 2022 г. против 1278 млн руб. в I квартале 2021 г.; СП «AliExpress Россия»: 1228 млн руб. в I квартале 2022 г. против 641 млн руб. в I квартале 2021 г.; «Учи.ру»: 34 млн руб. в I квартале 2022 г. против 46 млн руб. в I квартале 2021 г.; «Умскул»: 36 млн руб. в I квартале 2022 г. (компания приобрела 25-процентную долю в октябре 2021 г.).