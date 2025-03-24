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Левин Cергей


24.03.2025 Эксперты фиксируют резкий рост количества DDoS-атак на нефтегазовый сектор 1
20.03.2025 Хакеры под видом российских судебных приставов рассылают усовершенствованные вредоносные программы 1
18.03.2025 «Солар»: DDoS-атаки переходят в регионы, в топе целей — финсектор и недвижимость 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Левин Cергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 957 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4573 2
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 60 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 736 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3163 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20856 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16148 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28198 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1480 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12879 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7473 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1817 1
Оповещение и уведомление - Notification 4735 1
Keylogger - Кейлоггер - Кейлогер 121 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12703 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6828 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3113 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 196 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30095 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12801 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 114 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 17 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 535 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17583 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52343 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2277 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2774 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3151 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1168 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 942 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 706 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5945 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4902 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5478 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11074 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2465 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3257 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6253 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 108 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348682, в очереди разбора - 762358.
Создано именных указателей - 171550.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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