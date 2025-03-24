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Эксперты фиксируют резкий рост количества DDoS-атак на нефтегазовый сектор

Аналитики сервиса Anti-DDoS ГК «Солар» фиксируют резкий рост количества DDoS-атак на нефтегазовый сектор в начале года. Так, в январе – марте 2025 г. общее количество атак на отрасль среди клиентов сервиса выросло более чем в 8 раз в сравнении с аналогичным периодом 2024 г., до 9,4 тыс.

При этом порядка 90% из этих DDoS-атак произошло в январе, сразу после принятия пакета санкций в отношении российского нефтегазового сектора со стороны США.

В среднем на одну компанию-клиента сервиса Anti-DDoS за неполные три месяца 2025 г. пришлось более 50 DDoS-ударов. Общая длительность атак на отрасль составила 1460 часов, или практически 60 дней. Мощность ударов составила более 500 Гб/с — для сравнения, рекордная мощность в 2024 г. достигала 1 ТБ/с. Все атаки были зафиксированы и успешно отражены экспертами сервиса.

Также большое число DDoS-атак пришлось на сектор телекома, который всегда находится в центре внимания хакеров — общее количество за январь – март среди компаний-клиентов Anti-DDoS увеличилось на 23% год к году, до 14 тыс.

Cергей Левин, руководитель направления Anti-DDoS ГК «Солар», сказал: «Мы рекомендуем всем организациям вне зависимости от отрасли выстраивать эшелонированную защиту от сетевых DDoS-атак (L3/L4). При этом необходимо подключать как общую очистку от мощных атак на магистральном уровне интернет-провайдера, так и тонкую канальную очистку для интернет-сервисов с малой емкостью».

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