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Ганина Юлия



21.01.2025 Интерес к теме кибербезопасности в России за 10 лет вырос почти в 18 раз 1
26.09.2011 «Мегафон» открыл для себя силу ветра 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ганина Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 2
Ростелеком 9716 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 927 1
МегаФон 8867 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 1
Абрау-Дюрсо 18 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6685 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1791 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1568 1
Репитер - Repeater - физическое устройство, повторяющее входящий сигнал 65 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2941 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27552 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3103 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20666 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2903 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3758 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3422 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9626 1
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - ветротурбины - ветроустановки - ветростанции - ветрогенерация - 15 июня Всемирный день ветра 118 1
Dell EMC Proven 5 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Петренко Станислав 3 1
Кузьменко Валерия 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 2
Кавказ - Лаго-Наки 4 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 369 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1385 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1660 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2672 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2460 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1961 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1570 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1316 1
Великобритания - Шотландия 338 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3100 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 83 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1906 1
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 423 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1588 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 99 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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