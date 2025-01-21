Интерес к теме кибербезопасности в России за 10 лет вырос почти в 18 раз

Количество публикаций в российских СМИ на тему кибербезопасности за 10 лет — с 2014 по 2024 гг. — увеличилось в 18 раз, с 12 до 221 тыс. Это следует из совместной аналитики системы оценки репутации СКАН‑Интерфакс и ГК «Солар». В ходе анализа было изучено более 60 тыс. российских медиа, включая радио, газеты, журналы, онлайн-издания, отраслевые порталы и тематические блоги. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Резкий скачок роста публикаций по теме произошел в 2017 г.: он был обусловлен массированными атаками шифровальщиков WannaCry, ExPetr и BadRabbit, которые затронули работу множества компаний в России и мире. Также значительный интерес к теме наблюдался в 2021 г. в связи с крупными утечками данных, атаками программ-вымогателей и DDoS-атаками. Тренд сохранился и в 2022 г: главным изменением ландшафта киберугроз с февраля 2022 г. стал лавинообразный рост атак на российские компании и государственные организации, что отразилось на медиаполе.

В 2024 г. продолжился рост публикаций: показатель превысил рекордную цифру, зафиксированную в 2021 г. В 2024 г. наиболее активно в контексте темы упоминались компании-представители финансовой отрасли, ИТ и телекома. Эти данные коррелируют и со статистикой атак: по данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS за 10 месяцев 2024 г., число отраслей экономики, в которых работают атакованные организации, выросло с 4 до 16. В топе госорганы, промышленность и телеком. При этом количество инцидентов, расследованных командой Solar 4RAYS за 10 месяцев 2024 г., выросло почти на 45% в сравнении с тем же периодом 2023 г.

Статистика подтверждает, что тема кибербезопасности становится все более значимой как для бизнеса, так и для общества. Среди лидеров рейтинга упоминаемости компаний в медиа в данном контексте — «Ростелеком», Сбербанк и МТС. Основные темы, которые получили наибольшую заметность в медиаполе — запуск решений и сервисов в сфере ИБ, участие в просветительских проектах в области киберграмотности и опыт компаний в обеспечении безопасности инфраструктуры и клиентов.

Юлия Ганина, PR-директор ГК «Солар»: «Последние пять лет стали уникальными для сферы кибербезопасности. Мы видим, как и бизнес, и граждане начинают более осознанно относиться к этой теме, они готовы вкладываться в ее развитие, растет спрос на обучение: как повышение квалификации ИБ-офицеров и смежных специальностей, так и осведомленность о киберрисках для топ-менеджеров и рядовых сотрудников. Мы поддерживаем эти изменения».