Postgres Professional получила сертификат ФСТЭК России на безопасную разработку ПО

Российская компания Postgres Professional, разработчик отечественной СУБД Postgres Pro, прошла сертификацию ФСТЭК России по новому стандарту ГОСТ Р 56939-2024 «Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования». Сертификат выдан 21 октября 2025 г.

Postgres Professional стала второй компанией в России, которая прошла дополнительную сертификацию РБПО на соответствие требованиям ГОСТ Р 56939-2024.

«Мы давно строим процессы разработки так, чтобы безопасность была встроена в продукт с первых строк кода. Теперь у нас есть и официальное подтверждение этому — сертификат ФСТЭК. Это важный шаг для всей экосистемы Postgres Pro и наших корпоративных клиентов», — отметил Иван Панченко, генеральный директор Postgres Professional.

Сертификация охватывает полный цикл безопасной разработки — от планирования процессов безопасной разработки, анализа требований и проектирования архитектуры, исследований кода, до безопасной сборки, тестирования, поставки и эксплуатации продуктов. Проверку проводил Институт системного программирования имени В.П. Иванникова РАН.

Наличие сертификата не только подтверждает высокий уровень зрелости процессов компании, но и упрощает внедрение Postgres Pro в инфраструктуру госсектора, объектов КИИ и бюджетных организаций, где наличие сертифицированных процессов разработки теперь может быть включено заказчиком в обязательные требования.

«По сути, это инвестиция в будущее: сертификация по новому ГОСТу позволит нам ускорить выпуск обновлений сертифицированных версий и повысить прозрачность процессов для заказчиков», — отметил Иван Панченко.

Подготовка и прохождение сертификации заняли больше года. Postgres Professional планирует и дальше развивать культуру безопасной разработки и делиться опытом с индустрией. Получение сертификата стало одной из важных точек роста компании.

