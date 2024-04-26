Solar NGFW 1.2: расширение возможностей веб-интерфейса и внутренние изменения в архитектуре

ГК «Солар» выпустила новую версию Solar NGFW 1.2, в которой были добавлены возможности детальной настройки сетевых интерфейсов через графический интерфейс, импорта наборов сигнатур IPS и данных об их категориях, а также настройка отказоустойчивой пары. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Для управления параметрами сетевой конфигурации в веб-интерфейс был добавлен новый раздел «Сетевые интерфейсы». В нем отображаются как Ethernet-интерфейсы, которые добавляются автоматически, так и VLAN-интерфейсы, требующие полной ручной настройки. Для удобной работы предусмотрены отображение статусов «подключен», «не подключен», «промежуточный», оповещающий об отсутствии подтверждения перехода в другой режим, а также вызов подробной информации по каждому интерфейсу, обновляющейся каждую минуту. Ранее такие настройки были возможны только через командную строку.

Меню системы предотвращения вторжений было дополнено новой вкладкой «Наборы сигнатур», позволяющей своевременно загружать обновления на новые угрозы безопасности. Система предлагает два вида действия: добавление нового набора или обновление уже имеющегося в системе. Это нововведение дает пользователям удобный встроенный в веб-интерфейс механизм для работы как с собственными сигнатурами, так и для обновления наборов от Solar 4RAYS, периодичность выпуска которых уже доходит до одного раза в две недели. Дополнительно новая функция позволяет добавлять и обновлять информацию о категориях, к которым относятся сигнатуры, что упростит работу администраторов при составлении сложной политики безопасности.

«В этом релизе мы сделали упор на внутренние архитектурные доработки, которые закладывают фундамент для серьезных улучшений в течение года. Мы провели ряд работ по оптимизации архитектуры системы и ее отдельных компонентов, что повысило общую скорость и стабильность работы. Помимо этого, заметным внутренним изменением стало добавление возможности настройки отказоустойчивой пары, что сделало конфигурирование обоих устройств кластера удобнее», — сказал руководитель продукта Solar NGFW ГК «Солар» Альберт Маннанов.

Вместе с выпуском новой версии специалисты ГК «Солар» также обновили и методику тестирования, опубликованную в открытом доступе на сайте. В нее были добавлены два новых теста: общий нагрузочный в режиме NGFW на приближенном к реальному смешанном трафике (AppMix) и функциональный для механизма IPS, проверяющий корректность отражения атак под нагрузкой на трафике AppMix.

Solar NGFW — программный межсетевой экран нового поколения (NGFW) для комплексной защиты корпоративной сети от сетевых атак и вредоносного ПО. Обеспечивает управление доступом к веб-ресурсам и отличается высокой производительностью, а также современным веб-интерфейсом с автоматизацией рутинных операций. Помогает импортозаместить иностранные NGFW без снижения уровня защищенности и удобства использования.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 крупнейших компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: Безопасная разработка программного обеспечения, Управление доступом, Защита корпоративных данных, Детектирование угроз и хакерских атак. Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала. Компания предлагает сервисы первого и крупнейшего в России коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др. ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности. Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения. Штат компании — более 1,8 тыс. специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.