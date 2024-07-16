«БФТ-Холдинг» выпустил новую версию программного продукта «БФТ.Платформа»

Обновленная версия программного продукта «БФТ.Платформа» позволяет в большей степени защищать создаваемые на его основе прикладные программные решения. Необходимость такого обновления связана с ростом числа угроз и расширением применения в «БФТ-Холдинге» процессов безопасной разработки ПО в соответствии с требованиями ГОСТ 56939-2016 и ГОСТ 56939-2024. Также продукт получил новые возможности в технологиях интеграции данных и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

«БФТ.Платформа» – это low-code решение из продуктового портфеля БФТ, предназначенное для создания государственных и корпоративных информационных систем или их отдельных компонентов. Платформа ориентирована на решение широкого спектра задач: автоматизация бизнес-процессов, операционный (транзакционный) учет, ведение мастер-данных, сбор показателей, анализ данных и формирование отчетности.

Безопасность

В ходе реализации стратегии безопасной разработки в компании был проведен ряд мероприятий, направленных на повышение защищенности программного продукта:

– проведено обновление основных библиотек до версий, не содержащих критических уязвимостей безопасности (в том числе Java поднята до версии 17, Gradle до 7.6, Kotlin до 1.8, Spring Boot до 2.7, Spring Framework до 5.3);

– в процесс тестирования компонентов «БФТ.Платформы» при сборке были встроены инструменты статического и динамического анализа на уязвимости. Это позволяет не только выявлять и исправлять ошибки до выпуска версии, релиза или набора исправлений (улучшений), но и создавать безопасные конвейеры проектов на «БФТ.Платформе», которые позволят значительно сэкономить время и ресурсы при решении задач информационной безопасности. Такие безопасные конвейеры, при необходимости, могут быть развернуты у заказчиков.

Работа по обеспечению безопасности создаваемых программных продуктов является непрерывным процессом в компании, что способствует повышению качества кода и надежности платформы, и обеспечивает дальнейшее поддержание высокого уровня ее защищенности.

Новые функции платформы

В новой версии платформы был усовершенствован интерфейс, расширен набор функций, повышена эффективность мониторинга и проведена оптимизация исполнения бизнес-процессов.

В составе платформы появился новый компонент DataFlow – визуальный инструмент интеграции данных, который позволяет настраивать потоки данных через программное обеспечение с открытым исходным кодом Kafka и Kafka Connect или продукты на их основе из Реестра российского программного обеспечения.

Ключевыми характеристиками DataFlow являются: подключение к различным источникам данных: возможность интеграции с базами данных, файловыми системами, API, стриминговыми платформами и другими источниками данных; обработка данных: применение различных трансформаций и обработок данных, таких как фильтрация, агрегация, сортировка и объединение; мониторинг и управление: панель управления Kafka Connect, диаграмма потоков данных, просмотр содержимого очередей; масштабируемость: поддержка обработки больших объемов данных.

Искусственный интеллект

Команда БФТ не осталась в стороне от изменений, идущих в индустрии, вызванных появлением больших языковых моделей (ChatGpt, Гигачат, YaChat). В версию 1.10 добавлен экспериментальный модуль AI Assistant, который дает возможность генерации различных артефактов конфигурации (объектов модели предметной области, скриптов, сценариев, описаний BPM-процессов) по текстовому запросу пользователя.

Кроме того, в модуле есть возможность создания собственных интеллектуальных ассистентов. Пользователи могут готовить своих «помощников» под конкретный проект или даже более мелкую задачу, пользовательскую форму, на основе разных нейросетей, контекста задачи и доступных функций.