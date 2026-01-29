Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189758
ИКТ 14646
Организации 11361
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3547
Системы 26562
Персоны 82358
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Крамаренко Сергей


СОБЫТИЯ


29.01.2026 На российских объектах критической информационной инфраструктуры найдено более 1,2 тыс. нарушений 1
19.06.2023 Сергей Крамаренко, Альфа-Банк: Будущее — за использованием искусственного интеллекта в сфере ИБ 1
17.03.2015 Как взламывают «операционную систему» человека 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Крамаренко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Cisco Systems 5231 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 267 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
Fortinet 408 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9229 1
PayPal 662 1
OpenAI 400 1
Qualys 70 1
SolarWinds 54 1
Kaseya 34 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1392 1
Альфа-Банк 1885 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5012 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3405 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 247 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 497 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1010 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12402 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7655 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31930 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73658 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 957 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2777 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2352 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1062 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 2
Zero Knowledge Proof - Zero Knowledge Protocol, ZKP - Доказательство с нулевым разглашением (знанием) в криптографии 10 1
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 81 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1508 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 217 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 1
Оповещение и уведомление - Notification 5385 1
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 128 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 705 1
FinTech - Банковская карта - Кредитка - кредитная карта - credit card 138 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 872 1
Hacktivism - Хактивизм 269 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18538 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1438 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3565 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 942 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 1
BlackBerry PlayBook 106 1
OpenAI - ChatGPT 562 1
CyberArk PAS - CyberArk Privileged Account Security 8 1
Intel Security McAfee GTI - McAfee Global Threat Intelligence 10 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5195 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 69 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 951 1
Лазуков Дмитрий 1 1
Samani Raj - Самани Радж 2 1
Павлунин Станислав 14 1
Окулесский Василий 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 158018 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53546 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Евразия - Евразийский континент 628 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3200 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 1
Увлечения и хобби - Hobbies 383 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 814 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - Нигерийские письма - Афера 419 24 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10403 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2556 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 230 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 1
Киберучения 118 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15224 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 17 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2197 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415703, в очереди разбора - 727537.
Создано именных указателей - 189758.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще